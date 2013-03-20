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Uzman Çavuş'un İntiharıyla İlgili Açıklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kuzey çevre yolunda bir araçta başından vurulmuş olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kamu görevlisi S.T. ile ilgili açıklama yaptı.

Uzman Çavuş'un İntiharıyla İlgili Açıklama
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
''Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda durdurulan araçta şüpheli H.B. yakalanmış, aracın sol ön kapı döşemesi ve arka koltuk döşemesi içerisinde 40 adet paket halinde toplam daralı ağırlığı 20 kilo 690 gram gelen eroin maddesi ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde nakline öncülük yaptığı tespit edilen 33 plakalı araç ilimiz Kuzey çevre yolu Erkilet yol ayrımı civarında durdurulmuş, görevlilerimiz yaklaştıklarında araçtan inen şüpheli Y.I., operasyon esnasında yanında bulunan kamu görevlisi S.T.’nin kendisini kafasından tabanca ile vurduğunu beyan etmiştir. Şüpheli S.T. 112 görevlilerince hastaneye götürülmüş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 16.03.2013 günü hayatını kaybetmiştir. Şüpheliler H.B ile Y.İ. sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmıştır.'' (iha)
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