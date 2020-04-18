Vaaz ve irşad hizmetlerinde dijital mecralar daha etkin kullanılacak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 81 il müftülüğüne bir yazı göndererek, il irşat kurullarının vaaz-irşat, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde dijital mecraların daha etkin ve sistematik kullanılmasını istedi

18 Nisan 2020 Cumartesi 16:42