VALİ DÜZGÜN KEŞİF TURLARINA YEŞİLHİSAR’DA DEVAM ETTİ

Vali Orhan düzgün inceleme ve değerlendirme gezisi kapsamında Yeşilhisar’ı ziyaret etti.



Vali Düzgün’ü Yeşilhisar’a gelişinde, Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, Yeşilhisar Belediye Başkan Vekili Mehmet Seres, İlçe Emniyet Müdürü Özden Özden, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş Nihat Karadağ ile birim yöneticileri ve bazı vatandaşlar karşıladı.

Kaymakamlık makamında Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar’dan ilçenin genel durumu hakkında brifing alan Vali Düzgün, daha sonra hayırsever Necati Kurmel tarafından yapımı başlatılan Meslek Yüksekokulu inşaatının fiziki durumunu yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Yüksekokulu inşaatının hemen yanında bulunan Yeşilhisar Anadolu Lisesi’ne sürpriz bir ziyarette bulunan Vali Düzgün, buradaki öğrencilere yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali Düzgün, öğrencilere derslerini ihmal etmeden mutlaka kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, “Kişinin hayattaki en büyük torpili kendisidir. Siz kendinizi en iyi şekilde yetiştirirseniz, en iyi yerlerde olursunuz” diye konuştu.

Yeşilhisar Kaymakamlığı tarafından yaptırılan ve içerisinde spor salonu, oyun parkları ve halı sahanın bulunduğu Aile ve Sosyal Eğitim Merkezi’ni de inceleyen Vali Düzgün, hentbol eğitimini başarıyla tamamlayan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine eşofman takımı hediye etti.

Programının devamında Kayseri sınırları içerisinde yer alan Soğanlı Köyü’ne geçen Vali Düzgün, burada Soğanlı bebekleri yapıp satan yöre kadınlarıyla buluştu. Soğanlı bebekleriyle ilgili Köy Muhtarı Mustafa Ablak’tan bilgi alan ve yöre kadınlarının taleplerini dinleyen Vali Düzgün, Soğanlı bebeklerine karşı profesyonel bir bakış açısına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Soğanlı bebeklerinin tüm Türkiye’ye yayıldığını biliyoruz. Ama daha çok bu yayılım amatör ellerle amatör ruhla yapılıyor. Bunu kooperatifleştirmeliyiz. Profesyonelce, biraz daha güzel ambalajlarla sunduğumuz takdirde, daha organize pazarlama olduğu taktirde bölge turizmi daha da gelişebilir. Yöredeki kadınların, çocukların hatta erkeklerin bile evde bu bebeklerden yaptığını biliyoruz. Onların emeklerini daha iyi bir şekilde değerlendirilebilmesi için bunları yapmamız gerekiyor.”





“SOĞANLI, KAPADOKYA’YA AÇILAN İLK KAPI”

Soğanlı Vadisi’ndeki VI. Yüzyılda inşa edilen Karabaş Kilisesi ile Hz. İsa’nın arkadaşı ve havarisi olduğuna inanılan at üzerindeki Saint Jean’ın yılana ve kurtlara saldırısının tasvir edildiği Yılanlı Kilisesi’ni inceleyen Vali Düzgün, turist kafileleriyle de yakından ilgilenerek değişik ülkelerden gelen turistlerle bir süre sohbet etti.

Bölgedeki kültür turizminin çekiciliğine vurgu yapan Vali Düzgün, Soğanlı Köyü’nün Kapadokya Bölgesi’ne açılan ilk kapı olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“Bölgede milattan önceki yıllardan başlayarak özellikle Hıristiyanlığın ilk yıllarında kullanılan pek çok kilise ve yer altı kenti var. Bugüne kadar kültür turizmi adına bazı tanıtımlar ve düzenlemeler yapılmış ama Kapadokya Bölgesi olarak isimlendirilen bu bölgeye gelen turistlerin yüzde 10’undan daha az bir kısmının Soğanlı’ya geldiğini fark ettim. Bunu seyahat acenteleriyle, tur operatörleriyle yapılacak olan tanıtım toplantılarında dile getireceğiz. Kapadokya Bölgesi’ne özellikle Nevşehir, Ürgüp bölgesine gelen turistlerden Soğanlı’ya gelenlerin büyük bir kısmının geldikten sonra Ürgüp tarafına tekrar geri döndüğünü görüyoruz. Bu nedenle Ürgüp tarafından Soğanlı’ya gelen turistleri Yeşilhisar ve İncesu üzerinden Kayseri'ye yönlendirmemiz gerekiyor. Bilindiği gibi İncesu'da Karamustafapaşa Kervansarayı var, yine Kayseri'mizin merkezinde özellikle Selçuklu dönemine ait pek çok eserimiz var. Talas ciddi bir kültür mirasına sahip. Yine Develi, Bünyan ve Pınarbaşı tarafında da pek çok kültür mirasımız var. Gelen turları bu bölgelere de yönlendirerek, Kapadokya’ya gelen turistlerin Soğanlı üzerinden Kayseri’ye ve çevremizdeki ilçelere turlarla dağılması bölgemizin Turizm ekonomisinin canlanması adına önemli olacaktır. Sahip olduğumuz kültür mirasının bu şekilde değerlendirilmesi gerekir. "





OFF ROAD’UN STARTI VALİ DÜZGÜN’DEN

Antalya’dan başlayan ve toplam 2300 kilometre sürecek olan Off Road Rallisi’nin Kapadokya etabının startını Vali Düzgün verdi.

7 farklı ülkeden 40 yarışçının katıldığı Off Road Rallisi’nde Bulgar Pilot Zomitksa Todorova’ya start veren Vali Düzgün, organizasyonu gerçekleştiren Trans Anatolia Grup Başkanı Orhan Çelen’den etaplar hakkında bilgiler aldı.

Vali Düzgün, St. George’nin mezarının bulunduğuna inanılan ve bu yönde Brezilyalıların anıt yaptırılması yönünde proje geliştirdiği Yeşilhisar’ın Güzelöz Köyü’nü de ziyaret ederek, anıtın yapılması düşünülen Güzelöz köyü sakinleri ile bir süre görüştü.