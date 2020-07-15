Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vali Günaydın 15 Temmuz Şehitlerinin Kabirlerini Ziyaret Etti

Vali Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın,“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri” kapsamında, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında Ankara Özel Harekât Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit ve Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay’ın kabirlerini ziyaret etti.

Vali Günaydın 15 Temmuz Şehitlerinin Kabirlerini Ziyaret Etti

Vali Günaydın ve eşi Aysel Günaydın ilk olarak Bünyan ilçesinde bulunan Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in ailesini ziyaret etti.



Vali Günaydın ziyaret sırasında, “ Şehidimizin kahramanlığını, sizlerin fedakarlığını aziz milletimiz asla unutmayacaktır.” diye konuştu.

Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in kabrini de ziyaret eden Vali Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, şehidin mezarı başında dua ederek mezarına karanfil bıraktılar.

Daha sonra Yeşilhisar İlçesinde bulunan Şehit Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay’ın ailesini ziyaret eden Vali Günaydın, eşi Aysel Günaydın, şehidin ailesiyle bir süre sohbet ederek, “Her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olacağız, şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacağız bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyoruz.” dedi.


Şehit Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay’ın da kabrini ziyaret eden Vali Günaydın ve eşi Aysel Günaydın şehidin mezarında dua edip karanfil bıraktılar.
Vali Şehmus Günaydın’ın ziyaretleri sırasında Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, Yeşilhisar Belediye Halit Taşyapan’da hazır bulundu.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerVali Şehmus Günaydın15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.