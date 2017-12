Vali Kamçı koruyucu aileler ile buluştu

Radisson Blu Hotel’de Vali Süleyman Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı’nın ev sahipliğinde düzenlenen programa, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin eşi Neşe Özhaseki, Garnizon Komutanı tuğgeneral Ercan Teke ve eşi Sevil Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve eşi İkbal Çelik, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve koruyucu aileler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Neşe Özhaseki, ailenin en küçük yapı taşı olduğunu ifade ederek, ailedeki güzelliklerin bir kelebek etkisi oluşturarak toplumun tamamına güzellik saçacağını belirtti.









Pek çok çocuğumuzun çeşitli nedenlerle aile ortamından mahrum kaldığını ifade eden Neşe Özhaseki, devletin bu konuyla ilgili tüm kurumlarıyla çocuklarımıza sahip çıktığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi emine Erdoğan’ın öncülüğünde “Gönül Elçileri” projesinin başlatıldığını ifade eden Neşe Özhaseki, illerde bu projeleri Vali eşlerinin üstlendiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı birimlerinde çocukların çok iyi imkanlarda hayatlarını sürdürdüğünü belirten Neşe Özhaseki, “ Temiz, sıcak, hijyenik ortamlara sahipler. Spor yapabiliyor ve enstrüman öğrenip çalabiliyorlar. Ancak müşfik olan bir aile ortamıdır. İşte bu yüzden Koruyucu Aile Projesi büyük önem arz etmektedir.” dedi.

Kayseri’nin Koruyucu Aile kapsamında 4. sırada olduğunu hatırlatan Neşe Özhaseki, bu konuda ilimizin ilk sırada yer alacağına inandığını söyledi.

Ayşe Kamçı programda yaptığı konuşmada, yardıma ve bakıma muhtaç olan yavrularımızın, sağlıklı bireyler olarak yetişebilmeleri için onları koruyan, seven, destekleyen sıcak bir aile ortamına ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, “Kuşkusuz ki anne babalar çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için çaba harcarlar. Ancak yaşam her zaman düşünüldüğü gibi olmayabilir.” dedi.







Bazı ailelerin zihinsel, bedensel ya da psikolojik sorunları veya ekonomik yetersizlikleri, boşanma, ölüm gibi sosyal sorunları nedeniyle bütünlüklerini devam ettiremeyip, çocuklarının gereksinimlerini karşılayamaz hale gelebildiklerini ifade eden Ayşe Kamçı, ilimizdeki koruyucu aile ile ilgili şu bilgileri verdi:

“ ‘Gönül Elçileri’ projesi ile bugüne kadar 4526 ailemizin yanında 5494 çocuğumuz var.

Bu kapsamda, İlimizde 172 koruyucu ailemiz, 196 çocuğumuza şefkat dolu kucağını açarak, onlara aile ortamında yetişme imkanı sunmuştur. Koruyucu aile sayımızın daha da artması ve yavrularımızın sıcak yuvalarda yetişebilmesi, hepimizin ortak temennisi. Devletimiz, kendisine emanet edilen, koruma ve bakım altında bulunan çocuklarımızı mahrum bırakmamak için her türlü imkanı seferber etmektedir. Çocuk evlerinde çocuklarımız çok güzel yetiştiriliyor, maddi olarak ihtiyaçları yok. Koruma altında bulunan her bir çocuğumuza, devletin aylık harcaması 4 bin 800 TL’dir. Bu evlerimizde 57 bakım personeli görev yapıyor. 1 evde 24 saat esasına göre 3 anne çalışıyor. 5-6 çocuğumuza bir evde bakılıyor; spor yapıyorlar, enstrüman çalıyorlar, her şey yerinde fakat bir aile sıcaklığı elbette yok.”