Vali Kamçı vatandaşlarla buluşacak

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda gerçekleştirilecek toplantıya tüm vatandaşları davet eden Vali Kamçı, toplantı sayesinde vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini dinleyeceklerini kaydetti.

Toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin de katılacağını ifade eden Vali Kamçı, vatandaşların talepleri, şikayetleri ve önerilerinin gerekli mercilere iletileceğini belirtti.

Toplantı yarın saat 14.00’te Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda gerçekleştirilecek.

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