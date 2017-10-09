Vali Kamçı’dan engelli sporculara ödül

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile birlikte teknik heyet ve sporcuları makamında kabul eden Vali Kamçı, sporcuları ve teknik heyeti başarılarından dolayı tebrik etti.



Türkiye’nin farklı illerinden 7 Spor Kulübünün katılım gösterdiği müsabakalarda Kayseri Özel Çocuklar Spor Kulübünün adını finale yazdırdığını ve finalde Bursa İnegöl Umut Yolu Spor Kulübü’nü uzatma setinde yendiğini ifade eden Vali Kamçı, sporcuların engellerine rağmen azmin ve inancın sonunda başarıya ulaşmanın mümkün olduğunu kanıtladıklarını söyledi.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan bu etkinlikte ilimizi temsil eden sporcuların önemli bir başarıya imza attığını ifade eden Vali Kamçı, bundan sonra da katılacakları müsabakalarda kendilerine başarılar diledi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici kendilerini kabul eden Vali Kamçı’ya teşekkür ederek, sporcuların çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Vali Kamçı, sporcular; Ahmet Karademir, Necmettin Uzunbayır, Sefa Köylü, Mustafa Yıldız, Muhammet Ali Karataş ve Muhammet Bera Güllüoğlu’na hediyelerini verdikten sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.