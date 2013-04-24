İpek Mobilyada A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Aslan'dan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Şerif Yılmaz, "Organize Sanayi Bölgesinde bulunan işadamlarımızı sık sık ziyaret etmekte ve varsa sorunları paylaşmaktayım. Bu günde bünyesinde yaklaşık 1000 kişiyi istihdam eden İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Aslan la bir araya geldik. İş adamlarımız ilimize ülke ekonomisine katma değer sağlamaktadırlar. Organize Sanayi Bölgesinde yatırımların daha iyi noktaya gelmesini sağlamak için hep beraber çalışmaları sürdürmeliyiz" dedi.
Vali OSB'de İncelemelerde Bulundu
Vali Şerif Yılmaz Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren İpek Mobilyada incelemelerde bulundu.
24 Nisan 2013 Çarşamba 15:48
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