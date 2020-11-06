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VALİ VE BAŞKAN’DAN KORONAVİRÜS DENETİMİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile birlikte maske, mesafe ve temizlik konusunda vatandaşları ve esnafları uyarmaya devam ediyor.

VALİ VE BAŞKAN’DAN KORONAVİRÜS DENETİMİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile birlikte maske, mesafe ve temizlik konusunda vatandaşları ve esnafları uyarmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç ile Vali Şehmus Günaydın Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak, İnönü Bulvarı’na kadar esnaf ve vatandaşlara salgın süresince dikkat edilmesi gereken kurallar için uyarılarda bulundu. Ayrıca Başkan Büyükkılıç, kent genelinde denetimlerin sürdürdüklerini ve tedbirlerin alınmasının salgınla mücadele çok önemli olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Vali Şehmus Günaydın kent merkezinde koronavirüs denetimi yaptı. Denetimlerde esnaf ve vatandaşları özellikle maske ve sosyal mesafe konusunda uyaran Başkan ve Vali tedbirlere ve kurallara uyulmaması durumunda virüsün yayılma hızına dikkat çekti. Salgın süresince vaka artışlarının önüne geçilmesi adına Kayseri’de gereken önlemleri alan ve her fırsatta vatandaşlara uyarılarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, denetimleri sık sık yapacaklarını da dile getirdi.

Haber Merkezi

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