Vali Yılmaz: Birileri Benden Rahatsız Oldu

Özel bir restoranda Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Vali Şerif Yılmaz’a veda yemeğine Vali Şerif Yılmaz, Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı. Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Kütahya iline atanan Kayseri Valisi Şerif Yılmaz kendisi için verilen veda yemeğinde, “Hakkımda bir takım dedikodular üretildi ve yayıldı. Bu dedikodular da bazıları tarafından üst makamlara taşınmış” diye konuştu.

Yemek sonrasında bir açıklama yapan Vali Şerif Yılmaz, “Burada görev yaptığımız süre içerisinde bizim hem hukuki hem de manevi sorumluluğumuz altında görevimizi yaparken hakkı ile yerine getirmemiz gerekiyor. Bunu yaparken de tek başına hiçbir işi yapmayacağımızı ifade etmiştim. İstişare ile özellikle sivil toplum kuruluşlarının bize verecekleri bilgiler ile bize verecekleri değerlendirmelerle hep beraber yönetimi gerçekleştireceğimizi ifade etmiştim. Çok şükür bunu yaptık, bugün gönül huzuru ile ayrılıyorum” diye konuştu.

Vali Yılmaz, bazılarının süre içerisinde rahatsız olduğunu söyleyerek, “Ben yaptığım bütün işleri birincisi beni bağlayan hukuk çerçevesinde ikincisi de manevi mesuliyetini de bilen birisi olarak gerçekleştirmeye çalıştım. Yaptığımız işlerde de Allah rızasını gözetmeye çalıştım. Allah rızasına muhalif hiçbir işe imza atmadım. Bunun huzuru ile burada ayrılıyorum. Bu süre içerisinde bazıları rahatsız olacaktı o da oldu. Düzen bu şekilde gitmeyecekti, gitmedi” şeklinde konuştu.

Yılmaz konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Bana bu görevi verenlerin rızası dışında bir iş yapmadım ama rahatsız olanlar oldu. Hakkımda birtakım dedikodular üretildi ve yayıldı. Dolu dolu 9 aya yakın bir süre bu millete hizmet ettik. Bu hizmet bugün burada yarın başka bir yerde hiç önemli değil bu can bizde olduğu sürece insana hizmet etmeye talip olduk. Yoksa ben buraya gelmezdim. Ben avukatlık ruhsatı olan birisiyim gidip avukatlık mesleğimi çok da güzel yapar, kendi ailemin geçimini rahatlıkla sağlardım. Bugün bir tek dairem ve 99 model bir aracım var.”

Vali Yılmaz’ın konuşmasının ardından restoranda bulunan davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan da, “Sayın valimizi yaklaşık 9 ay önce böyle bir toplulukla karşılamıştık ve sayın valimiz Kayseri’de gerçekten yeni bir başlangıç yapmıştı. Bir çığır açmıştı, millet ile devleti buluşturmuştu. Gerçekten STK’lar olarak çok sevinmiştik ama maalesef sayın valimizi 9 ay sonra Kayseri’den üzüntüyle uğurlamak zorunda kalıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Vali Yılmaz ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler daha sonra sohbet etti. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Vali Yılmaz’a Kayseri’ye yaptıkları hizmetten dolayı teşekkürlerini sundu.