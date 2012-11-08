Vali Yılmaz, İlçelerin Sorunlarını Tespit Etti

İlçelerin sorunlarını, eksikliklerini ve çözüm yollarını yerinde görmek için ziyaretlere başladıklarını bildiren Vali Yılmaz, “İnşallah bunları çözme gayreti içinde oluruz” diye konuştu.

“Şehirlere yapılan göç ilçelerimizde ve kırsalımızda önümüze çıkan büyük bir sorundur” diyen Vali Yılmaz, “Bu sorunun önüne geçilebilmesi için de alt yapı yatırımlarının yanında insanların hayatlarını idame ettirebilmeleri için projelerin hayata geçirilmesi lazım. Sadece Kayseri'de değil, ülke genelinde, herkes şehirde sanayide çalışmayı ya da devlette çalışmayı yeğliyor. Bunun önüne geçilebilmesi için de gelir getirici ve gelir artırıcı çalışmaları yapmamız lazım. 2013 yılı bütçe çalışmaları ile ilgili İl Genel Meclisi'ndeki arkadaşlarımızın destekleriyle bu tedbirleri almaya gayret ediyoruz. Bunlardan insanlarımızın kalıcı olarak istifade edebilmelerini sağlamalıyız” dedi.