Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vali Yılmaz, İlçelerin Sorunlarını Tespit Etti

Kayseri’ye atandıktan sonra ilk ilçe ziyaretlerini gerçekleştiren Vali Şerif Yılmaz, “Göç, kırsalda önümüze çıkan büyük bir sorundur” dedi.

Vali Yılmaz, İlçelerin Sorunlarını Tespit Etti
İlçelerin sorunlarını, eksikliklerini ve çözüm yollarını yerinde görmek için ziyaretlere başladıklarını bildiren Vali Yılmaz, “İnşallah bunları çözme gayreti içinde oluruz” diye konuştu.
“Şehirlere yapılan göç ilçelerimizde ve kırsalımızda önümüze çıkan büyük bir sorundur” diyen Vali Yılmaz, “Bu sorunun önüne geçilebilmesi için de alt yapı yatırımlarının yanında insanların hayatlarını idame ettirebilmeleri için projelerin hayata geçirilmesi lazım. Sadece Kayseri'de değil, ülke genelinde, herkes şehirde sanayide çalışmayı ya da devlette çalışmayı yeğliyor. Bunun önüne geçilebilmesi için de gelir getirici ve gelir artırıcı çalışmaları yapmamız lazım. 2013 yılı bütçe çalışmaları ile ilgili İl Genel Meclisi'ndeki arkadaşlarımızın destekleriyle bu tedbirleri almaya gayret ediyoruz. Bunlardan insanlarımızın kalıcı olarak istifade edebilmelerini sağlamalıyız” dedi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.