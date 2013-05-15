Vali Yılmaz Kayseri'den Alnı Açık Gitti

Kayseri'den ayrılmadan önce Valilik makamında basın açıklaması yapan Vali Şerif Yılmaz, “29 Mayıs 1986’da başladığım memuriyetimin 10. ilini tamamladım. 11. görev yerim olan Kütahya’ya gideceğim. Kayseri 2. Valilik görevimdi. Bize görev verilen her yerde başarılı olmaya çalıştık. 23 Ağustos 2012 tarihinde buraya atandığımda söylediğim söz, bu makamlar gelip geçicidir. Ben bunu belirtmiştim. Ben alnımın akı ile görevimi layığı ile yapmanın mutluluğunu yaşayacağım” diye konuştu.

Yılmaz konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Yurdun her yerinde arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımıza hizmet etmeye gayret gösterdik. Bunu en ücra köşede yaşayan insanımızın duası ile yaptığımızı ümit ediyorum. İnşallah bize verilen bu emaneti ve görevi hakkıyla yerine getirmişizdir. O nedenle bugün buradan ayrılırken gönül huzuru ile ayrılıyorum. Hz. Ömer’in bir sözü var, 'Fırat kenarında aşırırsa bir kurt bir koyunu, korkarım adl-i ilahi sorar onu Ömer’den' der. Biz bu sorumluluk içerisinde görev yapmaya çalıştık. Daha 2 gün önce Tomarza’da kaybolan bir kardeşimiz çocuğu ile beraber bulunduğunda yaşadığım mutluluğu kimse ifade edemez. Bu süre içerisinde yasaların bize verdiği görevi ve manevi olarak yapmamız gereken mesuliyetleri idrak ederek bu belirttiğim öğüt, bir hastanenizde eğer bir vatandaşımızın yanlış tedaviden dolayı vücudunda hasar meydana geliyorsa, ben onun hesabını sormak zorundayım. Ben onun için diyorum ki biz Hz. Ömer’in sözünün dışına çıkamayız. Onu yerine getiririz. Bugün de alnımızın akı ile veda edeceğiz. Buradan Kayserili hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Haklarını helal etmelerini istiyorum.”

Kayseri’de yapılması gerekenleri yaptığını ifade eden Yılmaz, “Hiç keşke dediğim olmadı. Ben yapmam gereken ne varsa yaptığımı düşünüyorum. Yaptığım işlerden dolayı hesap veremeyeceğim hiç bir şey yok. Hiçbir arkadaşımı da hesap veremeyeceğim hiçbir işle ilgili zorlamadım. Valilik süreli bir görev değildir. Bir gün de olabilir, 1 ay da olabilir 10 yıl da olabilir, burada bir süre yoktur. Nerede görev verilirse orada yapılır. Esas olan görevin yapılmasıdır. Biz kendimizin de geldiği yeri bilerek, fakir fukaranın ve garibin nerede olursa olsun derdi ile dertlendik, onların sorunlarını bizzat yaşadık. Tüm arkadaşlarım bana destek ve yardımcı oldular ve bu sorunları çözdük. Gittiğimiz yerde de hizmet vermeye devam edeceğiz. Sizlere Hz. Mevlana’nın sözü ile veda etmek istiyorum, ‘Topraktan geldik, toprağa gideceğiz mühim olan çamurlaşmamaktır'' ifadelerini kullandı.

Vali Yılmaz, açıklamasının ardından Valilik önünde düzenlenen törende il idari mülki amirleri ve çalışanları ile vedalaştıktan sonra tören mangası ile uğurlandı. Vali Yılmaz, aracına bindikten sonra basın mensuplarına el salladı.

VATANDAŞ ATAMAYA TEPKİLİ

Son valiler kararnamesiyle Kütahya’ya atanan Vali Yılmaz’ın Kayseri’den gitmesiyle ilgili tepkiler sürerken, Özel İdaresi eski Genel Sekreteri Mustafa Atsız ile ilgili soruşturmaları ve görevden alınması nedeniyle Şerif Yılmaz’ın başka bir ile atandığı görüşünü savunanlar oldukça fazla. Kayseri kamuoyu da Vali Yılmaz’a haksızlık yapıldığını belirterek, “ Hiç yoktan sayın Valimiz, bir yolsuzluk, görevini yapamama, yada daha başka bir sebeple gönderilmiyor. Kayseri’de yanlış olan bir şeyi düzelttiği için gönderiliyor. Bunu çok iyi biliyoruz. Buna sebep olanlarda bir gün hesap vereceklerdir. Yani Valimiz Şerif Yılmaz, Kayseri’de bazılarına bir beden büyük geldi” diye konuştular.

