Vali Yılmaz, Valiler Kararnamesi ile Kütahya'ya atanmasının ardından, Hunat Camisi'nde Cuma namazını kıldı. Namaz çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, kısa süre içinde Kayseri'den ayrılacağı için de vatandaşlarla vedalaştı.
Vali Yılmaz, Vatandaşlarla Vedalaştı
Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, Hunat Camisi'nde kıldığı Cuma Namazı sonrasında vatandaşlarla sohbet ederek vedalaştı.
10 Mayıs 2013 Cuma 18:10
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Ali Caner 5 yıl önce
Merhabalar arkadaşlar sn. valimiz geçen yıl gelmemişmiydi neden 1 yıl dolmadan başka yere atadılar çalışkan biriydi
sa ilimizin valisine güle güle git yine bekleriz diyoruz
yolunuz acik olsun
slm vede dua ile