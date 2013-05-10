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Vali Yılmaz, Vatandaşlarla Vedalaştı

Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, Hunat Camisi'nde kıldığı Cuma Namazı sonrasında vatandaşlarla sohbet ederek vedalaştı.

Vali Yılmaz, Vatandaşlarla Vedalaştı
Vali Yılmaz, Valiler Kararnamesi ile Kütahya'ya atanmasının ardından, Hunat Camisi'nde Cuma namazını kıldı. Namaz çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, kısa süre içinde Kayseri'den ayrılacağı için de vatandaşlarla vedalaştı.
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ömer afak 5 yıl önce

sa ilimizin valisine güle güle git yine bekleriz diyoruz
yolunuz acik olsun

slm vede dua ile

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Ali Caner 5 yıl önce

Merhabalar arkadaşlar sn. valimiz geçen yıl gelmemişmiydi neden 1 yıl dolmadan başka yere atadılar çalışkan biriydi

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