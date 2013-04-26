Vali Yılmaz ve Büyükkılıç Hisarcıkta Vatandaşlarla Sohbet Etti

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hisarcık Bölgesinde yer alan Hisarcık Meydan camisinde Cuma namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet ederek Hisarcık Meydan projesi ve Erciyes Dağı Projesi hakkında bilgiler verdi.

Hisarcık Bölgesindeki geziye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Vali Şerif Yılmaz, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Melikgazi İlçe Başkanı Timur Barlas, Belediye Meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ile daire müdürleri ve mahalle muhtarları iştirak ettiler.

Hisarcık bölgesinde yer alan meydandaki esnafları gezerek sohbet eden ve belediye tarafından yapımı devam eden yatırımları yerinde denetleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, Hisarcık bölgesinin Erciyes Projesi açısından son derece önemli bir yer aldığını çünkü projesinin başlangıç aşamasının Hisarcık Meydanından başladığını söyledi.

Hisarcık bölgesinde yapılan yatırımlar ve hizmetler ile Hisarcık Halkının Melikgazili olmanın farkını yaşadığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.

”Fen, İmar, Park ve Bahçe, Zabıta ile Veteriner ekiplerin katıldığı bu mahalle gezileri son derece faydalı olmaktadır. Ekip olarak bir bölgeyi gezerek yapılan çalışmalar ile yapılması gerekenleri tespit ediyoruz. Semtleri gezerek hem belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem de bölge halkı ile sohbet etme imkânı buluyoruz. Bugün Hisarcık Bölgesini hem gezerek esnaf ile sohbet ettik hem de bölge halkına Hisarcık Meydan düzenlemesi hakkında bilgi verdik. Bilgileri paylaştık. Belediyemizce yapılan yatırımları yerinde inceledik”