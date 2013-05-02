VALİ YILMAZ YEŞİLHİSAR’DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Açılışa Vali Şerif Yılmaz, Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, Vali Yardımcısı Haluk Tunçsu, Vali Yardımcısı Davut Haner, Vali Yardımcısı İbrahim Halil Çomaktekin, Daire Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Şerif Yılmaz “Devlet-millet katkısıyla yapılan bu tesisler, İlçemizin sosyal hayatına katkı yapacaktır. Vatandaşlarımızın aileleriyle beraber güzel vakit geçireceği bu tesisin benzerlerinin, tüm ilçelerimizde olmasını dilerim. Bu hizmetin gerçekleşmesinde başta kaymakam olmak üzere ilçe halkımızdan ve ilçe dışında yaşayıp ta ilçesini unutmayıp katkı veren herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Açılışın ardından Vali Şerif Yılmaz, beraberindeki heyetle, Soğanlı Köyünde Yeşilhisar Belediyesince düzenlenen piknik gezisi ve bölgede incelemelerde bulunmak için tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Turizmle ilgili alanlarımızın ekonomiye kazandırılmasının gerekli olduğunu ve varsa eksikliklerin giderilmesi için değerlendirme yapılacağını belirten Valimiz Şerif Yılmaz, “Anadolu’da doğal ve arkeolojik olarak ender olan bu bölge Kayseri’nin Kapadokya’ya açılan kapısıdır. Bölgenin tanıtımı ve turizmdeki yerini alması için vatandaşlarımızın gezip görmelerini tavsiye ediyorum. Benzerlerinin bir başka yerde olmadığı eserlerin bulunduğu bu bölgeyi koruyup, geleceğe aktarmamız lazım” diye konuştu.

Vali Şerif Yılmaz Soğanlı bez bebekleri yaparak satan köylü vatandaşlarla sohbet ederek, geziyi takip eden gazetecilere Soğanlı Bez Bebekleri hediye etti.



