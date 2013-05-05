VALİ YILMAZ, YOZGAT 2023 KALKINMA ÇALIŞTAYI’NA KATILDI

Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 'Yozgat 2023 Kalkınma Çalıştayı’na katıldı.

Yozgat Grand Ser Hotel’de düzenlenen çalıştaya Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Kayseri Valisi Şerif Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yozgat Valisi Abdülkadir Yazıcı, Sivas Valisi Zübeyir Kemelek, Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer, İl Genel Meclisi Başkanı Saadettin Aydın, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Sedat Özata, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Ayhan Can, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Özışık, Ajans Genel Sekreteri Dr. H. Mustafa Palancıoğlu, Kamu Kurumları, Üniversite, Özel Sektör ve Meslek Odası Temsilcileri katıldı.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz çalıştayda yaptığı konuşmasında, ''Kalkınma kavramının gerçekten çok iyi anlaşılması gerekir. Kalkınma insanın içinde bulunduğu halden daha iyi bir hale geçişidir. Kalkınmanın nimetlerinden herkes istifade etmelidir. Dar bir çerçeve değil, dar bir yöre değil, bütün Türkiye, bütün kesimler, kadınıyla, erkeğiyle, engellisiyle, kırsal kesimiyle, şehirlisiyle bütün nüfusumuzu kucaklayan kalkınmanın nimetlerini bütün topluma yayan bir anlayıştan bahsediyoruz. Projeniz iyi bir projeyse mutlaka bir kaynak bulma imkanınız var. Bunları iyi bir şekilde takdim edin, formatına, şekline, usulüne uygun bir şekilde sunun. Biz bazen projeyle, proje fikrini karıştırıyoruz. Bir masaya oturduğumuzda on tane proje fikri sayabiliriz. Proje fikri ayrı bir şeydir, bunu çalışarak geliştirerek bunu projeye dönüştürmek ayrı bir şeydir'' diye konuştu.

Tarım ve hayvancılık konusu, madencilik konusu ve jeotermal kaynakların öneminden bahseden Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''Biz bunların üzerine bir şeyler bina edebilirsek daha ileri gitme noktasında büyük bir güç sahibi olabiliriz. Onun üzerinde de bizim daha fazla kafa yormamız lazım'' dedi.

Toplantı sonrası çay bahçesinde oturarak vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, daha sonra Spor Vadisi Projesini incelediler.