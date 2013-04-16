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Vali Yılmaz'a Detok Sunumu

Develi Belediye Başkanı Recep Özkan, Yrd. Doç. Dr. Birol Akgül, Yrd. Doç. Dr. Burhan Sevim ve Öğretim Görevlisi Abdulkadir Dağlı Vali Şerif Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Vali Yılmaz'a Detok Sunumu
Ziyarette Develi Kaymakamlığı, Develi Belediyesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Erciyes Üniversitesi ve 10 değişik Üniversitenin işbirliğiyle hazırlanan “Develi Turizm Odaklı Yerel Kalkınma Planı” (DETOK) adıyla sürdürülebilir nitelikli, uygulamaya yönelik kalkınma planı hakkında Yrd. Doç. Dr. Birol Akgül, Vali Şerif Yılmaz’a brifing sunumu yaptı
Vali Şerif Yılmaz “DETOK Planı bir model çerçevesinde hazırlanan, sürdürülebilir nitelikte, proje bazlı uygulamaya yönelik bir planlama olması nedeniyle diğer beldelere örnek olabilecek bir yerel kalkınma çalışmasıdır. Bu nedenle DETOK Planı’nda yer alan, emek veren ve katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür eder, DETOK Planı’nın Develi yöresine ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.
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