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Vali Yılmaz'dan Veda Mesajı

Valiler Kararnamesi ile Kütahya Valiliği’ne atanan Vali Şerif Yılmaz veda mesajı yayımladı.

Vali Yılmaz'dan Veda Mesajı
Vali Yılmaz, “Kayseri’de görev yaptığım süre içinde gönül birliğiyle, gece-gündüz demeden insanlarımıza hizmet ettik. Vatanımızın farklı bir köşesinde hizmet etmek üzere Kayseri’den ayrılıyorum” ifadesinde bulunduğu mesajına şu şekilde devam etti:
“ Kayseri Valisi olarak görev yaptığım süre içerisinde vatandaşlarımızın hızlı, etkin ve memnun bir şekilde kamu hizmeti alabilmesi için yasalarla verilmiş görevleri hukuk ve vicdan çerçevesinde ve en iyi şekilde yapma gayreti içinde oldum.
Bu görevi yaparken birlikte olduğum çalışma arkadaşlarıma, seçilmiş temsilcilerimize, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütü yönetici ve üyelerine, bizlerle birlikte fedakârca koşturan basınımızın değerli mensuplarına, Kayserili hemşerilerime, bize gönül veren ve dua eden herkese teşekkürlerimi sunup helallik dilemek istiyorum.
Kayserili hemşerilerime arz-ı veda ederken, her şeyin gönlünüzce olması temennisiyle sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum.”
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Erkan YILDIRIM 5 yıl önce

Kayseriye geldin yüzünü görmeden Avrupa Hastanesindeki Skandalı çözmeden Skandal bir dosyayla çektin gittin Vali gittiğin yerde neler oLcak takipciniM. Ben Erkan YILDRIM

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Sağlık 5 yıl önce

17 Mayıs'ta kapatma cezası uygulanacak merak etmeyi

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