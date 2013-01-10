Vali Yılmaz'ın ilçe Gezileri Sürüyor

İlk olarak Yahyalı ilçesini ziyaret eden Vali Şerif Yılmaz, Kaymakam Ziya Polat ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Yılmaz, Kaymakam Ziya Polat ile makamında bir süre görüşüp ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve hizmet birimlerini gezdi.

Brifing sonrası açıklama yapan Vali Yılmaz, Yahyalı ilçesinin sağlık alanı başta olmak üzere birçok alandaki ihtiyacının karşılandığını belirtti. İlçenin içme suyunun da sık aralıklarla klorlanmasının önemine dikkat çekti.

Vali Yılmaz, Yahyalı ilçesindeki ziyaretinde okul çıkışı gördüğü Fatih İlköğretim Okulu öğrencileri ile sohbet etti. Dersleri ile ilgili bilgiler alan Vali Yılmaz öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Yahyalı Belediye Başkanlığı'nı da ziyaret eden Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Araç’dan belediyenin vatandaşlara sunduğu hizmetler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yahyalı ilçemizde esnafı da ziyaret eden Valimiz Sayın Şerif Yılmaz, esnafla sohbet edip, sorunlarını dinledi.

Yahyalı ilçesinde yapılan incelemelerin ardından Yeşilhisar ilçesine geçen Vali Yılmaz, burada da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Yılmaz Yeşilhisar ilçesinde yaptığı incelemeler kapsamında ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret etti.

İlçedeki eğitim, sağlık, asayiş, yatırımlar ve özellikle köylerde yapılan çalışmalar hakkında Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar’dan detaylı bilgiler alan Yılmaz, yapılan hizmetlerin etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesini istedi. Beraberindeki heyet ile Yeşilhisar Belediyesi’ni ziyaret eden Vali Yılmaz burada Belediye Başkan Vekili Mehmet Sares’den belediye hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Son olarak İncesu ilçesini ziyaret eden Vali Yılmaz ve beraberindekiler, İncesu ilçesine gelişlerinde Kaymakam Ercan Öter ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Vali Yılmaz Kaymakam Ercan Öter ilçenin mevcut durumu, sosyal, ekonomik, kültürel ve tarihi ile ilgili brifing aldı.

İncesu Belediye Başkanlığı'nı da ziyaret eden Vali Yılmaz, Belediye Başkanı Zekeriya Karayol ile görüşerek belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

İncesu’da ilçelerde yapılan incelemeler hakkında bir açıklama yapan Yılmaz, “İlçelerimizdeki ihtiyaçların ve sorunların yerinde görülüp tespit edilmesi ve değerlendirilmesi için bu kış şartlarında İlçe ziyaretlerimize devam ediyoruz. İlçelerimizde alt yapı çalışmaları hemen hemen aynı seviyededir. Kırsal kesimlerde ki çalışmaların büyük bir kısmı tamamlanmış. Ayrıca İlçe belediyelerimizin de yapmış oldukları hizmetler var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yapılan bu hizmetler, üzerine konulmak suretiyle artarak devam edecektir. Teknolojinin ve sosyal hayatın gerektirdiği yeni ihtiyaçlar oluştuğunda, bunları da gerçekleştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmemesi konusunda bir değerlendirme yapan Yılmaz, “Öğrenciler kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesi ile ilgili tweet atıyorlar. Biz çocuklarımıza okula git derken, ilçelerimizde ulaşım olup olmadığını görmek için buralardayız. Çok şükür ulaşımda herhangi bir sıkıntı yok. Eğitimde belli bir yere gelmemiz gerekiyor. Eğitimin aksamaması adına eğitimi engelleyecek şartlar oluşmadığı müddetçe okulları tatil etme eğiliminde değiliz” dedi.

Öğrencilerin tatil beklememesini söyleyen Yılmaz, “Çocuklarımıza zarar gelmesini kesinlikle istemeyiz. O nedenle zor şartlar oluşmadığı takdirde öğrencilerimiz tatil beklemesinler. Öğrencilerimiz ders zamanı ders, tatil zamanı tatil yapacaklardır. Servis araçlarında ve ticari araçlarda kar lastiği zorunluluğu getirdik. Trafik ekiplerimiz bunu takip ediyor. Kar yağışı nedeniyle kapanan yollarımızı, tüm ekiplerimizle 24 saat ulaşıma açık tutmanın gayreti içerisindeyiz” ifadelerinde bulundu.