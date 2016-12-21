Valilikten sağduyu çağrısı Kayseri Valiliği vatandaşları teröre karşı gösterdikleri tepkilerde sağduyulu davranmaları ve şiddete başvurmamaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların teröre karşı gösterdiği tepkilerde sağduyulu davranmaları çağrısında bulunuldu.

Saldırının ardından terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik operasyonların devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"17 Aralık 2016 günü ilimizde meydana gelen hain terör saldırısı sonucu 14 askerimiz şehit olmuş, 54 asker ve 1 sivil olmak üzere toplam 55 vatandaşımız yaralanmıştır. Bu yaralılardan 34 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılara da acil şifalar dileriz. Menfur eylem ile ilgili 15 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Haklarında başlatılan adli tahkikat devam etmektedir. Bu olayla bağlantılı olarak, sosyal medya üzerinden terör örgütüne yönelik propaganda yapan şahıslara yönelikte operasyonlar aralıksız devam etmektedir."

Sağduyu çağrısı

Vatandaşların terör örgütünün oyunlarına gelmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın teröre karşı gösterdikleri tepkilerde sağduyulu davranmaları, şiddete başvurmamaları, topluluğu şiddet eylemlerine yönelten provokatörlere uymamaları, olumsuz ve saldırgan tavır, tutum ve davranışlarda bulunan şahısları en yakın polis veya jandarma merkezlerine bildirmeleri, 155 polis ya da 156 jandarma ihbar hattını arayarak ihbarda bulunmaları, çalışmalarımıza katkı sağlayacaktır. Terör eylemlerinde önemli olan husus eylemlerin büyüklüğü değil, yarattığı veya yaratacağı etkinin büyüklüğüdür. Kayserili hemşehrilerimizden beklediğimiz, terör örgütünün oyunlarına gelmeden sağduyulu davranmalarıdır."

Kurumsal Haber

