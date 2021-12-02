VALİMİZ GÜNAYDIN’IN 3 ARALIK DÜNYA ENGELİLER GÜNÜ MESAJI

Engellilik, her yönüyle toplumumuzun her kesimini yakından ilgilendiren, yaşanan

sorunların çözümüne katkı sağlamamız gereken toplumsal bir husustur. Engelli

vatandaşlarımızın yaşamış oldukları sorunlar sadece kendilerinin değil, tüm

insanlığın ortak sorunudur.

Bir ülkenin engelli vatandaşlarına yönelik ortaya koyduğu eğitim, iş, barınma ve

destek hizmetlerinin yaygınlığı ve kalitesi sosyal devlet olma yolunda önemli bir

göstergedir. Son yıllarda ülkemizde her alanda gördüğümüz gelişmeyi, engelli

vatandaşlarımıza sağlanan haklar ve hayatı kolaylaştırıcı düzenlemelerde de

görüyoruz.

Bir insanın engelli olması; onun çalışma hayatına katılmasına, sosyal ve ekonomik

alanlarda başarılı olmasına engel teşkil etmemektedir.

Engelli kardeşlerimizin sosyal, ekonomik ve kültür hayatına yapmış oldukları

katkılar her türlü takdirin üstündedir. Bugün sporda, kültür alanında, bilim

hayatında ve birçok alanda ortaya koydukları ulusal ve uluslararası başarılarla gurur

duymaktayız.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün toplumumuzda engellilik konusunda farkındalık

oluşturması ve engellilerimizin sorunlarının çözümüne katkı sağlaması temennisiyle,

tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine en içtin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.