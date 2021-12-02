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VALİMİZ GÜNAYDIN’IN 3 ARALIK DÜNYA ENGELİLER GÜNÜ MESAJI

Birleşmiş Milletler tarafından toplumsal bilinç ve farkındalığın arttırılması, engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesi, sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekmek için 3 Aralık tarihi dünyada “Engelliler Günü” olarak kabul edilmiştir.

VALİMİZ GÜNAYDIN’IN 3 ARALIK DÜNYA ENGELİLER GÜNÜ MESAJI

 Engellilik, her yönüyle toplumumuzun her kesimini yakından ilgilendiren, yaşanan
sorunların çözümüne katkı sağlamamız gereken toplumsal bir husustur. Engelli
vatandaşlarımızın yaşamış oldukları sorunlar sadece kendilerinin değil, tüm
insanlığın ortak sorunudur.
Bir ülkenin engelli vatandaşlarına yönelik ortaya koyduğu eğitim, iş, barınma ve
destek hizmetlerinin yaygınlığı ve kalitesi sosyal devlet olma yolunda önemli bir
göstergedir. Son yıllarda ülkemizde her alanda gördüğümüz gelişmeyi, engelli
vatandaşlarımıza sağlanan haklar ve hayatı kolaylaştırıcı düzenlemelerde de
görüyoruz.
Bir insanın engelli olması; onun çalışma hayatına katılmasına, sosyal ve ekonomik
alanlarda başarılı olmasına engel teşkil etmemektedir.
Engelli kardeşlerimizin sosyal, ekonomik ve kültür hayatına yapmış oldukları
katkılar her türlü takdirin üstündedir. Bugün sporda, kültür alanında, bilim
hayatında ve birçok alanda ortaya koydukları ulusal ve uluslararası başarılarla gurur
duymaktayız.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün toplumumuzda engellilik konusunda farkındalık
oluşturması ve engellilerimizin sorunlarının çözümüne katkı sağlaması temennisiyle,
tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine en içtin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Kurumsal

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Engelliler Günüşehmuz GünaydınVali
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