Van ve Hakkari'de PKK saldırıları: 2 şehit!

Alınan bilgiye göre, ilçenin Tendürek Dağı bölgesinde dün gece PKK'ya yönelik devam eden operasyonda teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada güvenlik korucuları İsmail Deniz ve Emrullah Çiçek yaralandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılan güvenlik korucularından Deniz, şehit oldu, Çiçek'in tedavisi sürüyor.

EL YAPIMI PATLAYICI İNFİLAK ETTİ

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında da bir asker şehit oldu. Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Güven Dağı bölgesi güneyinde PKK'lı tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yaralı askerin sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü bildirildi. Bölgede PKK'ya yönelik operasyon sürüyor.