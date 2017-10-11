VAN’DA HDP-FETÖ KUMPASI

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki 3 çocuk annesi Nermin Kütükoğlu, babasından kalan arsasının Ovaş Koçer İnşaat Firması tarafından hazırlanan sahte proje ile ‘kandırılarak’ elinden alındığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. 600 bin TL’lik zarara uğradığını ve davayı geri çekmesi için tehdit edildiğini söyleyen Kütükoğlu, yetkililerden mağduriyetinin artık giderilmesini istiyor.







Sahte projeye uygun raporu

Valilik, Van İl Çevre Müdürlüğü ve HDP’li İpekyolu Belediyesi’nin (kayyum öncesi) sahte proje hazırlayan Ovaş Koçer inşaat firmasına dolaylı destekte bulunarak, projenin sahte olduğu ispat edilmesine rağmen ‘uygun’ raporu verdiklerini söyleyen Kütükoğlu, “Bizim babamdan kalma bir arsamız vardı. 2011 yılında arsaya, aile apartmanı yapılması için müteahhite verdik. Ovaş Koçer İnşaat Firması’ndan Harita Mühendisi İmit Ova bizim için noter imzalı bir proje hazırladı. Daha sonra yapının bizim anlaştığımız projeye uygun olarak yapılmadığını anladık. Benden alınan proje başka bir projeye uygulanmış. Anlaştığımız noter sözleşmeli projeye uygun olmadığını anlayınca hemen mahkemeye başvurdum. Ancak başvurumdan sonra belediyede zaman zaman dosyaların çalındığını, kaybolduğunu gördüm. Depremden sonra iş yerimiz yıkılınca anlaştığımız proje kayboldu. Tekrar belediyeye gittik. Belediyede eski projenin özetini çıkardılar. 10 gün sonra belediyeden dediler ki ‘apartman projeye uygun olarak yapılmış.’ Oysa proje var, kapak aynı ama içeriği farklı, İpekyolu Belediye’si sahte proje üzerinden bir de tadilat projesi yürüterek bizi mağdur etti. 3 tane bilirkişi raporuna rağmen mahkemeyi kaybettik. Daha sonra davayla ilgilenen hâkim FETÖ üyesi olmaktan tutuklandı.” ifadelerini kullandı







“Davadan vazgeçmem için tehdit ettiler”

FETÖ’den tutuklu bulunan Harita Mühendisi İmit Ova tarafından hem kendisinin hem de ailesinin tehdit edildiğini ayrıca İmit Ova’nın amcası olan Nedim Ova’nın da kendilerini tehdit etmesinden dolayı 1 ay hüküm giydiğini belirten Kütükoğlu, “beni ve ailemi defalarca ölümle, oğlum ve kızıma zarar vermekle tehdit ettiler, polise gittik durumu anlattık. Bana koruma verdiler. Uzun bir süre koruma ile dolaşmak zorunda kaldım. Hatta tehditler artınca çareyi Ankara’ya gitmekte bulduk. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa durumu açıkladık.







Ama kayyum öncesi HDP’li belediye yönetimi ısrarla projenin aslına uygun olduğunu, ortada bir suçun olmadığını söyledi. Mallarıma zorla el konuldu. Normalde bina mühürlenmiş durumda ama mühürlü binayı birilerine kiraya verdiler. Elektrik ve su çektiler. Şu an o binada kalanlar da kandırılmış durumda… 6 yıldır bir sonuç alamadık. Ben üzüntüden kalp hastası oldum. Çünkü o arsa bana babamdan kalmıştı, benim için manevi değeri vardı. Yetkililerden artık mağduriyetimin giderilmesini bekliyorum.” şeklinde konuştu.



(Kayseri Gündem)