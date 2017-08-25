Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vardar Ovası türküsü yasaklandı

Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım’ın FB TV ve FB Radyo’da  “Vardar Ovası” türküsünün çalınmasını yasakladığı öğrenildi.

Vardar Ovası türküsü yasaklandı

    Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanan Makedonya temsilcisi Vardar’a iki maçta da yenilerek elenmesinin yankıları sürerken, Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım’ın FB TV ve FB Radyo’da  “Vardar Ovasıtürküsünün çalınmasını yasakladığı ayrıca bu eserin "Atatürk'ün sevdiği şarkılar" repertuarından çıkartılmasını talep ettiği öğrenildi.



Eşlerinizi boşayın!
     “Vağdağ takımını bile yenemedik. Size yazıklağ olsun!” diyen Yıldırım, eşi Makedon olan futbolcu , yönetici ve teknik heyet mensubu varsa derhal boşamalarını da istedi.



Makedonya turları yasak!   
       Öte yandan Kadıköy’den yapılan Balkan gezisi turlarının Makedonya ayağının iptal edildiği de gelen bilgiler arasında...

Rıfat Yörük
ASPARAGAS HABER

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
AZİZ YILDIRIMKayseri HaberleriKAYSERİ EN SON HABERYasakTÜRKÜVARDAR OVASI
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
yorumcu 4 saat önce

haber bulamayınca ne yapacağınızı şaşırdınız.. bırakın bunları, kayseri'den ne haber????

Cevapla
Beğenmedim! (0)