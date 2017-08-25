Vardar Ovası türküsü yasaklandı

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanan Makedonya temsilcisi Vardar’a iki maçta da yenilerek elenmesinin yankıları sürerken, Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım’ın FB TV ve FB Radyo’da “Vardar Ovası” türküsünün çalınmasını yasakladığı ayrıca bu eserin "Atatürk'ün sevdiği şarkılar" repertuarından çıkartılmasını talep ettiği öğrenildi.







Eşlerinizi boşayın!

“Vağdağ takımını bile yenemedik. Size yazıklağ olsun!” diyen Yıldırım, eşi Makedon olan futbolcu , yönetici ve teknik heyet mensubu varsa derhal boşamalarını da istedi.







Makedonya turları yasak!

Öte yandan Kadıköy’den yapılan Balkan gezisi turlarının Makedonya ayağının iptal edildiği de gelen bilgiler arasında...



Rıfat Yörük

ASPARAGAS HABER