Vatan Partisi’nden Diyarbakırlı anne ve babalara ziyaret

Açıklamasında “Vatan Partisi Kayseri İl Örgütü olarak Diyarbakır'da HDP binası önünde evlatlarına kavuşmak için eylem yapan acılı anne ve babaları ziyaret ettik” İl Başkanı Eyup Selahattin Karakaş konu hakkında yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Onları desteklediğimizi, onların acılarına ortak olduğumuzu anlattık. Direndikçe kazanacaklarına dair onlara güven verdik. Onların anlattıkları ise içler acısıydı. Hepsinin tek gayesi var: yokluklar içerisinde, bin bir emekle yetiştirdikleri çocuklarına tekrar yavrum deyip sarılmak. Onların kokusunu tekrar hissetmek. Hepsi acılı ama hepsi kararlı ve şuurlu. Her birinin hikayesi farklı ama hepsi şuna inanıyor: Çocukları HDP kandırıyor, onları dağa götürüyor ve PKK'ya teslim ediyor. HDP'nin arkasında ise Amerika var. Bir babanın ‘Devleti ilk defa yanımızda görüyoruz. Devlet yanımızda olmasaydı bu adamlar (HDP) bizi burada tarar öldürürdü. Yıllardır biz bu desteği bekledik. Bu destek daha önce gelseydi çocuklarımızı kimse dağa götüremezdi’ sözü çok dikkat çekiciydi. Anne ve babalar HDP binası için esas Kandil burası diyorlar ve bize HDP'nin neden kapatılmadığını soruyorlar. Dileğimiz bu anne ve babaların evlatlarına bir an önce kavuşması ve suçluların en kısa zamanda cezalandırılması ve terör yuvası HDP’nin kapatılması.”







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