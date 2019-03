Rektör Çalış, mesajında, Türk Milletinin istiklal ve bağımsızlık mücadelesinin en büyük sembollerinden İstiklal Marşı’nın, TBMM’de ilk okunduğu ve Milli Marş olarak kabul edildiği 12 Mart 1921 tarihinden bu yana milletçe gurur ve coşkuyla okumaya devam ettiğimizi kaydetti.



Rektör Çalış, “İstiklal Marşı, bizler için sadece bir şiir ve bir marştan öte; ülkemizin bağımsızlık mücadelesi ve egemenliğinin simgesidir. Her mısrası ve her kıtası ayrı bir anlam içeren milli marşımız, Türk Milletinin vatan ve bayrak aşkının en büyük sembolüdür. Duyguludur. Çünkü her okunduğunda istiklal mücadelemiz, rengini şehitlerimizin al kanından alan ay-yıldızlı bayrağımız, minarelerimiz, ezanımız, vatan ve millet sevgimiz akla gelir. Milli duygularımız tazelenir. O yüzden İstiklal Marşımız bizim için çok değerlidir ve değerli olmaya da devam edecektir. Her karışı şehit kanıyla yoğurulmuş bu vatan topraklarında en son ocak kalana kadar ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalanmaya, minarelerden ezanımız okunmaya ve milletimiz ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşamaya devam edecektir.



Bu duygu düşüncelerle İstiklal Marşı’mızın kabulünün 98. yıldönümünde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u saygı ve rahmetle anıyorum. Bu kutsal vatan uğruna seve seve canlarını feda eden tüm şehitlerimizin ruhları şad ve mekânları cennet olsun. Milli Şairimizin de dile getirdiği gibi; Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” ifadelerini kullandı.