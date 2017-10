VATANDAŞ ŞEHİR HASTANELERİNE ULAŞAMAYACAK

CHP Sağlık Komisyonu tarafından Radisson Blu Otel’de düzenlenen Sağlık Politikaları Çalıştayı’nda konuşan Hüseyin Per, 2018 yılında faaliyete geçmesi planlanan Şehir Hastanesi ile ilgili eleştirilerde bulundu.Vatandaşların Şehir Hastanesine ulaşmakta büyük zorluklar çekeceğinin altını çizen Prof. Dr. Hüseyin Per, “Şehrin öbür ucuna yapılan hastane ulaşım problemini beraberinde getirecek. İnsanlar nasıl ulaşacak. Toplu taşıma projeleri için geç kalındı. İldem, Beyazşehir, Talas gibi yerlerden bu hastaneye ulaşmak ne kadar sürer acaba? Herkesin özel aracı yok” dedi.Kayseri Eğitim Araştırma, Göğüs Hastanesi, Askeri Hastanenin ve Doğumevi’nin yapılan anlaşma gereği kapatılacağını, bunun altına imza atanların vebal altında olduğunu söyleyen Per, “Dün semt polikliniklerini kapatanlar, 24 saat sağlık ocaklarını da kapatanlar da aynı vebal altındadır. Buradan Melikgazi Belediyesine teşekkür ederim İldem’de açılan semt polikliniği çok yerinde ve isabetli bir hizmet oldu.”Şehir Hastanelerinin, Osman Gazi Köprüsü gibi bütçeden büyük paylar aktarılmasına sebep olacağını ifade eden Hüseyin Per, “Ülke bütçesinden pay gitmesi vatandaşa ek maliyet olarak yansır. Yine olan vatandaşa olacak. Keşke bu kararlar alınırken STK ve ilgili kuruluşların da fikri alınsaydı. Bu toplantıya diğer siyasi parti milletvekillerinin, temsilcilerinin de katılması, üniversitenin, sağlık bakanlığı yetkililerinin de burada olmasını arzu ederdik. Bu insanlar istediklerini yapacaklar. Bizler elimizden geldiği kadarını söyleyeceğiz. Bizim sağlıkla ilgili söylemlerimiz dinlenmedi. Yine dinlenmeyecek.” diye konuştu.Hüseyin Per, kapanacak hastanelerin personelinin de sıkıntı içinde olduğunu belirterek, sağlık çalışanlarına şiddet, yıpranma payı konusunda da hükümetin sözünü tutmasını istedi.Çalıştay’da konuşan Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Op. Dr. Erhan Biçer de, şehir hastanesinin yapıldığı arazinin 1. sınıf mera arazisi olduğunu söyleyerek, “Ana yerleşim yerlerine uzak olması ayrı bir sorun. Bunun yanında mevcut hastanelerden buraya geçecek olan personelin özlük haklarının ne olacağı belli değil. 5 bin personel alınacağı söyleniyor. Bu personeli neye göre kim alacak? Hangi kriterler uygulanacak? İnşaatı yapan ve işletecek olan firmanın kazancının ucu açık. Kısacası her tarafı ayrı bir sorun bu şehir hastanesinin…” dedi.Prof. Dr. Suat Öktem ise sağlık personellerine şiddet uygulayanların hizmet alımlarının kısıtlanmasını ve en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi. Öktem, ayrıca bu insanların siyasi partilere üye olmalarının yolunun kapatılmasını ve sağlık politikalarının milli olması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir ise her şeyin başının ahlak olduğunu ve çok çalışmak gerektiğine dikkat çekti.Çalıştay’da konuşma yapan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da CHP'nin sağlık komisyonu üyeleri olarak sağlık konularını tartışmak için bir araya geldiklerini söyledi. Çetin Arık, "Sağlık artık parayla alınabilecek bir hale dönüştürüldü" dedi.Toplantıda Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir, Prof. Dr. Suat Öktem, Türk Sağlık Sen Başkanları Kamil Ünal ve Kenan Çil, SES başkanı Orhan Karakaya, sağlık ile ilgili problemlerden bahsetti. Aile Hekimi Dr. Selahattin Erciyes aile hekimlerinin problemleri anlatırken, Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri Gülay Yakupoğlu ve Doç. Dr. Kerem Kılıç da diş hekimlerinin yaşadığı problemler hakkında açıklamalarda bulundu. Çalıştay’da Türk Anneler Birliği Başkanı Eczacı Ayşe Uzunlu'da eczacılar ile ilgili görüşlerini bildirdi.