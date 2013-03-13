Vatandaş Yediemin Otoparklarından Şikayetçi

Araçları yediemin otoparklarında bulunan vatandaşlar, Kayseri’deki bazı otoparkların gerekli fiziki şartları taşımadığından dert yanarak, “ Arabalarımızı görünce içimiz acıyor. Arabalar gelişi güzel nere bulunursa konuluyor. Bazı otoparkların zemini tamamen çamur toprak. Buraya konulan arabalarımızda büyük hasarlar oluşuyor” dedi. Yetkili mercilerin gerekli denetimleri yapmadığını iddia eden vatandaşlar, “ Ulaşım Koordinasyon Merkezi ( UKOME) denetim yaptığını söylüyor ama neden hala bu yediemin otoparklarındaki şartlar elverişsiz anlayamıyoruz. Bunu bir çözüm bulunması gerekir” diye konuştular.



