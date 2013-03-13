Araçları yediemin otoparklarında bulunan vatandaşlar, Kayseri’deki bazı otoparkların gerekli fiziki şartları taşımadığından dert yanarak, “ Arabalarımızı görünce içimiz acıyor. Arabalar gelişi güzel nere bulunursa konuluyor. Bazı otoparkların zemini tamamen çamur toprak. Buraya konulan arabalarımızda büyük hasarlar oluşuyor” dedi. Yetkili mercilerin gerekli denetimleri yapmadığını iddia eden vatandaşlar, “ Ulaşım Koordinasyon Merkezi ( UKOME) denetim yaptığını söylüyor ama neden hala bu yediemin otoparklarındaki şartlar elverişsiz anlayamıyoruz. Bunu bir çözüm bulunması gerekir” diye konuştular.
Vatandaş Yediemin Otoparklarından Şikayetçi
Trafik denetimlerinde kesilen cezalar ve araç sahiplerinin borcuna karşılık haczedilen otomobillerle dolup taşan yediemin otoparklarındaki araçların sahipleri otoparkların fiziki şartlarından şikâyetçi.
13 Mart 2013 Çarşamba 15:47
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