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'Vatandaşa hastalıklı et yedirildi' iddiasına açıklama

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, vatandaşa hastalıklı et yedirildiği iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

'Vatandaşa hastalıklı et yedirildi' iddiasına açıklama
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü 'Vatandaşa Hastalıklı Et Yedirdiler' haberine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"23 Ocak 2018 tarihi itibariyle bir internet sitesinde, 'Vatandaşa Hastalıklı Et Yedirdiler' başlıklı köşe yazısında, “Bosna Hersek'ten getirilen 20 ton sığır karkas etinin, analiz edilmeden piyasaya sürüldüğü, böylelikle vatandaşın zehirlendiği” iddiası ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:
'Söz konusu haberde yer alan, vatandaşa hastalıklı et yedirildiği iddiası kesinlikle asılsızdır ve tamamen Kurumumuzu karalamaya, Bosna Hersek ile yürütülen faaliyetleri sekteye uğratmaya yöneliktir.
Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu tarafından Kurumumuza verilen tarife kontenjanları kapsamında sığır eti ithalatı gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Bosna Hersek'ten de sığır eti ithal edilmektedir. Nitekim 2014 yılından bu yana ilgili ülkeden ithalat programı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 20 bin ton et ithalatı gerçekleştirilmiştir.
İthal edilen etlerin gerekli analiz ve kontrol işlemleri, Veteriner Sınır Kontrol Noktası tarafından yapılmaktadır. Yapılan bu kontrollerde Bosna Hersek'ten getirilen etlerin sadece bir partisinde sağlık sorunu olduğu tespit edilmiştir. Bu etler, analiz sonuçları çıkana kadar 24.08.2017 tarihinde depolarımızda muhafaza altına alınmıştır.
Bu partideki etler, iddia edildiği gibi piyasaya sürülmemiş olup depolarımızda muhafaza altında tutulmuştur. Analiz sonuçlarının olumsuz çıkması üzerine imha işlemlerine, Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 20. maddesine göre 05.01.2018 tarihi itibarı ile Erzincan Kombinamız rendering tesislerinde başlanılmıştır.
Kurumumuzun piyasaya sağlıksız et sunması asla söz konusu değildir. Tüm ithalat faaliyetlerinde, işlemlerin sağlık ve teknik kurallara uygunluğu konusunda büyük hassasiyet gösterilmektedir." (timeturk.com)
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