Vatandaşlar, Kayseri'nin Denizini Sevdi

Başkan Bekir Yıldız Ankara da düzenlenen ‘Kadim Kent Kayseri’ programından sonra Kış Turizmi ve Turizm Yatırımları Fuarı’nda da Yamula Barajı’nı Kayseri’nin Deniz’i olarak tanıttıklarını vurguladı. Yamula Barajı’nı daha önceden görmemiş ve duymamış olanlara fotoğraflarıyla gösterildiğinde “Kayseri’nin Deniz’i tanımının kabul gördüğünü vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, “82 milyon m2 yüzeyi, 3,5 milyar metreküplük su kütlesi ve yaklaşık 70 kilometrelik sahiliyle Yamula Barajı’nın fotoğraflarını görenler “Evet Kayseri’de gerçekten bir deniz var” diyor. Kayseri’nin Yamula Barajı vasıtasıyla bir denizi oldu. Sualtı ve su üstü her türlü sporun yapılabildiği, Erciyes’te kış sporları yapılırken, aynı gün Kayseri’nin Denizi’nde de su sporlarını yapabilmenin imkan ve nimetlerinden herkesin faydalanmasını istiyoruz. Kayseri’nin Denizi’ni tanıtma gayretlerimiz bundan sonra da devam edecek. Artık Kayseri’de bir deniz olduğunu herkese göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Fuara katılan turizmciler ve vatandaşlar da, Yamula Barajı’na yapılan hizmetlerden ve çalışmalardan memnun olduklarını, yukarıdan baktıklarında küçük Marmara’ya benzettiklerini belirterek” Kayseri’ye gerçekten deniz gelmiş. Bu konuda emeği geçen Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız’ a ve herkese teşekkür ediyoruz. Bekir Yıldız’ Kayserinin ve hepimizin ağabeysidir ” diye duygularını dile getirdi.