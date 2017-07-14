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Vatandaşlardan 'Hero' tişörtüne cevap geldi

Erdoğan'a suikast timi davasının Muğla'daki bugünkü duruşmasında, davayı takip eden vatandaşlardan dünkü 'Hero' tişörtüne cevap geldi. Vatandaşlar sanıkların geçirildiği alana İngilizce hain anlamındaki 'Traitor' yazılı tişörtleri temsili dar ağacına astı.

Vatandaşlardan 'Hero' tişörtüne cevap geldi

Dünkü duruşmaya tutuklu sanık MAK timi askerlerinden Gökhan Güçlü'nün üzerinde 'kahraman' anlamına gelen kelimenin İngilizcesi 'hero', altında da yine İngilizce 'Kahramanlar ölümsüzdür' yazılı tişörtle gelmesi, büyük tartışma yarattı. Ceza ve Tekif Evleri Genel Müdürlüğü de konuyla ilgili inceleme başlattı.

15 Temmuz'un yıldönümü öncesinde Gökhan Güçlü'nün bu yazıyla duruşmaya katılmasına vatandaşlardan da tepki gecikmedi. Duruşmanın yapıldığı salonun yanında toplanan çok sayıda vatandaş, sanıkların geçirildiği alana İngilizce 'hain' anlamındaki 'Traitor' yazılı tişörtleri temsili darağacına astı.

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Sanık Gökhan Güçlü'nün üzeri kırmızı şeritle çizilmiş fotoğrafının da bulunduğu pankarta 'Katillerden kahraman olmaz' yazıldı. Protestocular, ellerindeki pankartlar ve Türk bayraklarıyla tepkilerini gösterdi. (TİMETÜRK.COM)

Dünkü hali:

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