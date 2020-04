“Vatandaşlarımız mesaj gelmeden eczanelere maske almaya gitmesinler”

Vatandaşların kendilerine mesaj gelmeden eczaneye gitmemeleri gerektiğini söyleyen Akın, “Bildiğiniz üzere bilim kurulunun son almış olduğu karar, dışarı çıkan her vatandaşımızın maske kullanması yönünde. Bu hem taşıyıcı vatandaş hem de negatif olan vatandaş açısından da önemli. Temel hedef bulaş riskini ortadan kaldırmak ve yine bildiğiniz üzere Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca tarafından maskelerin artık ücretsiz dağıtılacağı yönünde bir açıklama yapıldı. Bunlar aslında vatandaşlarımız için sevindirici bir haber ancak ücretsiz maske dağıtımı şu an İstanbul ve Ankara pilot iller olmak üzere dağıtıma başlandı ve diğer büyükşehirlerde şu an için maalesef bir başlangıç yok. Maskeler elimize ulaşmadı ve biz de bu hafta içi elimize gelmelerini bekliyoruz. Biliyorsunuz ki vatandaşlarımız maske bulamamaktan kaynaklı birçok sorun ile karşı karşıya kalıyorlar. Zaten maske temini ya eczaneler aracılığıyla ya da PTT’ye e-devlet üzerinden başvurup, adrese teslim olacak şekilde yapılacak. Vatandaşlarımız eğer kendilerine mesaj gelmediyse rica ediyoruz eczanelere maske için gelmesinler çünkü burası da aynı zamanda bir bulaş yeri ve biz de vatandaşlarımızı düşünmek zorundayız. Ne zaman kendilerine mesaj gelirse ki bizlere geldiğinde biz de oda olarak duyurusunu yapacağız, en yakın eczaneden 10 gün için 5 adet maske temin edebilirler. Bu maskeler 20 ile 65 yaş arası vatandaşlarımız için dağıtılacak. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için de zaten sokağa çıkma yasağı var. Zaten evde durduğumuz müddetçe maske kullanımına gerek olmadığını ve dışarı çıktığımız her an da maske takmamız gerektiği bilim kurulu tarafından da açıklandı. Umarım bu süreci hızlı bir şekilde atlatırız ve vatandaşlarımız maske bulmakta zorluk çekmezler” dedi.



Uğur Nuri Akın, eczanelerin temasın en fazla yerler olduğu için, eczacı ve çalışanlarına da test yapılması gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti;

“Biliyorsunuz ki çok acı haberlerle güne başlıyoruz artık. Yakın zamanda genç bir meslektaşımızı daha Covid-19 yüzünden kaybettik. Biz bu meslektaşlarımızı meslek şehidi olarak adlandırıyoruz çünkü görevleri başında bu hastalığa yakalanıp maalesef vefat ettiler. Bu gibi olayların daha fazla olmaması için, eczanelerin de birinci basamak sağlık kuruluşu olduğunu düşünürsek, önlemlerin eczanelerde de olması elzem hale gelmiştir. Bunun için öncelikli olarak bu testlerin eczacılara ve çalışanlarına yapılması önem arz etmektedir. Hastayla bire bir temastayız ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız hastaneye gitmeden eczanelerden ilaçlarını alabiliyorlar. Bu sebeple de temas yeri fazla olan yer eczaneler oluyor. Bundan dolayı da bu testin mutlaka eczacılara ve çalışanlarına yapılması gerekiyor. Ayrıca bu dönemde bakanlığımız tarafından ekipman desteği yapılması da önemli. biz bu süreçte en önde cansiperane mesleğimizi yapmaya çalışıyoruz. Umarım bu konu hakkında da gerekli tedbirler alınır ve mutlaka eczacılarımız ve çalışanları da böylelikle korunmuş olur.”