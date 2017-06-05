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Vatandaşlıktan çıkarılacak Kayserililer

İçişleri Bakanlığı, aralarında Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu eski Üyesi İlhan Miraboğlu’nun ve FETÖ’nün Kayseri İl İmamı Sıtkı Baş’ın da bulunduğu 130 kişilik vatandaşlıktan çıkarma ilanı yayınladı. Listede Kayseri’de faaliyet gösteren 12 kişi bulunuyor.

Vatandaşlıktan çıkarılacak Kayserililer

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 130 kişinin Türk vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

3 ayları var
Bu kişiler, bugünden itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye dönmezse Türk vatandaşlığından çıkarılacak.





Listede Kayseri’den 12 kişi var
Listede Kayseri’de faaliyet gösteren bir çok FETÖ üyesi de bulunuyor. 2015’in Eylül ayında Melikşah Üniversitesi mütevelli heyetine yönelik yapılan operasyonu önceden haber alıp firar eden Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu eski Üyesi İlhan Miraboğlu ve Kayseri İl İmamı Sıtkı Baş’ın bulunduğu listede Kayseri’den şu isimler yer alıyor:

 

İlhan Miraboğlu, Sıtkı Baş, Mehmet Yıldız, Ahmet Türkmen, Mehmet Çetin, Ahmet Doğan, Mehmet Kocatürk, Mehmet Alauddin İslamoğlu, Osman Hilmi Özdil, Servet Demirel, Sinan Ekin ve Yunus Serin.
Haber: Bünyamin Gültekin

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