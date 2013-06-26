VE BAŞKAN: HÜSEYİN AKAY

Sabah saatlerinde başlayan genel kurul sonrasında oy sayımları gece 24:30 sıralarında tamamlandı. Yapılan sayımlar sonrasında 12 sandıkta 20 bin 469 oy kullanıldı. Kullanılan oylardan resmi olmayan sonuçlara göre 8 bin 781 oy alan Hüseyin Akay Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı seçilirken, adaylardan Mahmut Çeçen 7 bin 211 oy, Yunus Yılmaz ise 4 bin 471 oy aldı.

Resmi olmayan sonuçların açıklanması sonrasında açıklama yapan Hüseyin Akay, “Zor bir seçim oldu. Seçimin zorluğu kapsadığı çevreden kaynaklanıyor. Beş tane il ve çevrelerini kapsayan bir alanda, milletvekilliği, belediye başkanlığı, muhtarlık seçiminden daha zor bir seçim. Türkiye’de bu kadar zorlukta bir seçim olduğunu bilmiyordum. Bu zor seçimden Allah’a şükür çiftçimiz yüz akıyla çıktı” dedi.

Akay, “ 10 yılı aşkın bir süredir Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin seçimleri hep kavga, hep sıkıntılı, hep problemli olmuş. İlk defa bu kadar problemli genel kurullar yaşayan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi kendisine yakışır en güzel bir şekilde genel kurul icra etti. Salon içinde sıkıntılı bir durum yaşanmadı. Bu güzellik gerçekten Kayseri Pancar Ekicileri çiftçisine yakışır bir seçim oldu.

Bu genel Kurulun güzellik içinde yaşanmasını sağlayan bütün kişi ve kurumlara teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek şu şekilde konuştu:

“Bütün çiftçilerimiz katkı sağladı. İlk defa genel kurulda kadın çiftçiler katıldı ve onlara da teşekkür ediyorum. Çiftçimizin teveccühü ile kazandık. Bundan sonra da işimiz zor. Omzumuzdaki yük daha da ağırlaştı. Kayseri Pancar Ekicileri çiftçisine büyük hizmetler yapılacak. Büyük sıkıntılarımız var onları çözmemiz gerekiyor. Gelirini artırmaya varıncaya kadar yapacağımız işler var. Bunlar hep birlik ve bütünlük içinde yapılacak işler. Bizi illaki güçlü seçin demiştim. Belki beklediğim kadar olmasa bile o gücü verdiler. Arkamızda olan bu güçle büyük işleri başaracağımıza inanıyorum.”