Veda Turizm yeni sezona hazır

Nevşehir Kozaklı’da düzenlenen 2 günlük program Emekli İmam Hatip Sıtkı Özdemir’in Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Sonrasında kısa bir konuşma yapan emekli vaizlerden Mehmet Bektaş birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Veda Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başarır ise programda yaptığı konuşmasında “Şirketimiz uzun yıllar verdiği emek sonucunda Hac ve Umre hizmetlerinde bugün iyi bir noktaya ulaştı. Emeği geçenlere teşekkür ederim“ dedi.

Veda Turizm Genel Müdürü Eyüp Tosun da “Merkez ve şubelerimizin her yıl bir araya gelerek düzenli olarak yapmış olduğu bilgi paylaşımı işimize daha maneviyatlı yaklaşmamızı sağlıyor” diye konuştu.

Diğer şube sorumluları da sırasıyla söz alarak 2017-2018 sezonuna çok az bir zaman kala program ve hizmet şekli için beklentilerini paylaştı.

Toplantı sonrasında Tasavvuf Musiki Sanatçısı Bünyamin Fındıkçı sahne alıp katılımcılara unutamayacakları eserler seslendirdi.

Haber: M. Furkan Şahin-Ebubekir Adıyaman