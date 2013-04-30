Vekillerden Doğumevine Ziyaret

AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya, İsmail Tamer, İl Kadın Kolları üyeleri ile birilikte, Kayseri Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki ebe ve hemşireleri ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Ahmet Gödekmerdan, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yetkilileri tarafından karşılanan milletvekilleri, ilk olarak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi içindeki Anne Oteli'ni ziyaret etti.

Daha sonra sırası ile servisleri ve yoğun bakım ünitelerini gezen milletvekilleri, hemşireleri ziyaret ederek, Ebeler Haftası'nı kutlayıp, lokum ikram ettiler.

Ziyarette konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, toplumda sağlıklı bir neslin yetişmesi için ebelerin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Önceden doğacak çocuklardan haberimiz dahi olmazken, şimdi gebeliğin ilk haftasından itibaren anneler ve bebekleri sürekli takip ediliyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış şartlarından dolayı, anne adayları otel gibi hastanelere yerleştirilerek günlerini orada bekliyorlar. Burada da bir anne otelimiz var. İşte devletin büyüklüğü buralarda belli oluyor. Özveri ile hizmet vererek, bir çok Avrupa ülkesinin de hastalarımıza ve annelerimize hizmet veren sağlık kuruluşlarımız var. Bu özverili çalışmalarınızdan dolayı başta doktorlarımız olmak üzere, hemşirelerimize ve ebelerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, sağlıkta dönüşüm ile, sağlık çalışanlarının yanı sıra hemşire ve ebelerin, genel anlamda hayat şartlarının düzeltilmeye çalışıldığını belirterek şunları söyledi:

"Sağlıkta dönüşüm ile artık, hastanelerde doğum yapma oranı yüzde 60'lardan, yüzde 99'lara yükseldi. Yine bebeklerin daha anne karnına düşmelerinden itibaren ebelerimiz, Toplum Sağlığı Merkezleri'nde doğum yapana kadar birebir takip ediyorlar. Doğumdan hemen sonra aşılarını ücretsiz olarak yapıyoruz. Doğum sonrası yapılan aşıları ücretsiz karşılayan ender ülkelerden bir tanesiyiz. Dolayısı ile sağlıkta önemli yerlere geldik. Bu arkadaşlarımızda ellerinden geleni yapıyorlar. Bende hepsine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Milletvekilleri, çıkışta bekleyen hasta ve hasta yakınları ile de sohbet ederek, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi hakkındaki görüşlerini dinledi.