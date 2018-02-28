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Veli Bilgisi Giriş ekranı MEBBİS

e okul binlerce öğretmen ve veli tarafından kullanılan bir uygulama haline geldi. Okula gitmeden her gün çocuğunuzun durumunu, kaç gün devamsızlık yaptığını ve sınav sonuçlarını anında görebilirsiniz. Bunun için e-okul VBS ve e-okul öğretmen yönetim bilgi sistemine kayıt yaptırmanız gerekiyor.

Veli Bilgisi Giriş ekranı MEBBİS

E okul öğretmen yönetim sistemi ve e okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS her gün daha çok kullanıcıya ulaşıyor. Veliler, çocuğunun eğitim durumunu anında güncel olarak görebiliyor. Çocuğu kaç gün devamsızlık yapmı, sınav sonuçları ne tüm bilgiler anında önünüze geliyor. Bunun için MEB sayfasından e okul VBS sistemine üye olmanız gerekiyor.

e not bilgisi ve devamsızlık durumları için e-Okul sistemini girişler devam ediliyor. Peki, e-Okul öğretmen ve yönetim girişi nasıl yapılır?

Geçtiğimiz eğitim- öğretim döneminin başında yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin olduğu bu sistem, eğitim alanında kolaylık sağlıyor. Öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C kimlik No ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyor.

E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR: E-Okul sisteminde veliler çocuklarının Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, gibi bilgileri sistemden kolay bir şekilde takip edebiliyor.

Yönetim sisteminde ise okul yöneticileri, MEB'in ihtiyaç duyduğu bilgileri sisteme girecek ve okulları adına gerekli işlemleri sistem aracılığıyla yapabilecek.

Sistemde e-okul öğretmen girişi de mevcuttur. Sistemdeki öğretmen girişi uygulaması sayesinde öğretmenlerin işlerini kolaylaştıracak birçok işlemi yapabilmesi mümkündür. Öğretmenler için bu sistem ise koordinasyonu sağlamak için önem arz edecek. (internethaber.com)

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rop 1 hafta önce

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