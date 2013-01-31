Verenel Derneği Suriye Gecesinde Buluştu

Safa Koleji düğün salonunda düzenlenen programa, Suriye Türkmenleri Temsilcisi Hüseyin Dede, Mazlumder Kayseri Şube Başkan Vekili Ahmet Taş, Verenel Derneği Kayseri Şube Başkanı Mustafa Dirican ve çok sayıda vatandaş katıldı. Suriyeliler gecesinde konuşan Verenel Derneği Kayseri Şube Başkanı Mustafa Dirican, “Suriye'ye hizmet kervanına 41 TIR ile hizmete başladık. 41 TIR’ın içerisinde şu ana kadar 22 TIR yol aldı ve hızla da devam ediyoruz. TIR’ları biz Suriye'ye götürüp ve bugünkü programımızın amacı da yapmış olduğumuz yardımları da burada yardım yapan hayırseverlere bizzat gittiğimizi göstermek. Göndermiş olduğumuz yardımların içeriği ‘bir ekmek bir battaniye’ olduğu için haliyle, ekmek gönderme şansımız yok. Un, battaniye, elbise, kuru gıda, temel ihtiyaç malzemeleri ve şu an ilaçlar konusunda büyük bir sıkıntı var. Bu sıkıntıları gidermek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.