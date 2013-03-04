Verenel Derneği Develi Temsilcisi Mehmet Aslan ve Dernek üyelerinden oluşan heyet dernek faaliyetlerine katkılarından dolayı Belediye Başkanı Recep Özkan’ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.
Verenel Derneğinden Başkan Özkan'a Ziyaret
Verenel Derneği Develi Temsilciliği Develi Belediye Başkanı Recep Özkan’ı ziyaret etti.
04 Mart 2013 Pazartesi 11:00
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DEVELİ ÇOK GÜZEL İLÇE AMA BAĞLI KÖYLERİNİN DURUMU İÇLER ACISI TIPKI YAHYALININ KÖYLERİ GİBİ HALK ÇOK FAKİR ÖZELLİKLE DAĞ TARAFINDAKİLER BU VERENEL KİME VERİYOR ACABA