Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vergi Haftası başladı

Vali Süleyman Kamçı, 29. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı, grup müdürleri ve şube müdürlerini kabul etti. 

Vergi Haftası başladı

22-28 Şubat tarihlerinde, Vergi Haftası etkinlikleri dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk koyan Başkan Günçavdı ile beraberindekiler daha sonra Vali Kamçı’yı ziyaret etti. 
Vali Kamçı, ziyarette yaptığı konuşmada, Vergi Haftası'nın sadece maliye teşkilatının bir haftası olmadığını ve tüm vatandaşları ilgilendirdiğini belirterek, vatandaşların Vergi Haftası'nı kutladı. 
İnsanların toplu olarak yaşamalarından kaynaklanan bir takım gereksinimler olduğunu kaydeden ve verginin bu anlamda önemli bir fonksiyonu ifade ettiğini dile getiren Vali Kamçı, "Vergi, toplumların devlet olarak yaşamasından kaynaklanan güvenlik, eğitim, sosyal hizmetler, sağlık ve belediye hizmetleri gibi bazı konularda ortak yaşama giderlerini karşılamak amacıyla, huzur ve güven içerisinde bir milletin devlet güvencesi altında yaşaması için bir görev ve zorunluluktur. Bu vergi haftası münasebetiyle de verginin öneminin tüm vatandaşlarımıza aktarılması da önemli." dedi. 
Günçavdı ise 29. Vergi Haftası kapsamında eğitim ağırlıklı verginin tabana yayılması ve vergi bilincinin arttırılması amacıyla birçok okulda seminerler verileceğini belirterek, yapacakları diğer etkinlikler hakkında bilgi verdi. 
Konuşmaların ardından Vali Kamçı ve Vergi Dairesi müdürleri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. 

AA
 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Vergi Haftası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.