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Vezir Hanı'ndaki yangına anında müdahale

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Vezir Hanı’nda çıkan yangın sonrası incelemelerde bulundu. Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, yangına anında müdahale ederek Kapalı Çarşı’ya sirayetini önleyen itfaiye teşkilatına teşekkür etti.

Vezir Hanı'ndaki yangına anında müdahale

Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yangın söndürme çalışmalarının hemen ardından Vezir Hanı’na gitti. Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, bölgede incelemelerde bulundu ve yangınla ilgili bilgiler aldı. Yangının restorasyon çalışması için kurulan iskelenin yanında başladığını ifade eden Vali Şehmus Günaydın, “Yangına anında müdahale duvarların çökmesine engel olmuş. Çok şükür can kaybımız yok. Atıl vaziyetteki pencere ve kapılarda yanma söz konusu. Bu tür yangınların çıkmaması için herkesin dikkatli olması lazım. Buralar tarihi mekanlar. Buraları korumamız ve gelecek nesillere aktarmamız lazım. Restorasyon çalışmaları devam ediyor. Burada iki noktanın altını önemle çiziyorum. Birincisi itfaiyemizin anında müdahale etmesiyle yangının Kapalı Çarşı’ya sirayetinin önüne geçilmesi, ikincisi de burada çalışanların yangına erken müdahale etmesi. Arkadaşlarımıza gayretleri için teşekkür ediyorum” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Vezir Hanı’nın önemi üzerinde durdu. Belediyeler olarak Vezir Hanı’nın canlanması için büyük gayretler gösterdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Burası Camii Kebir ve Kapalı Çarşı’nın yanında. Önemli tarihi eserlerimiz burada. Bizim için çok önemli ve stratejik bir yer. Buranın bir an önce canlanması için belediyeler olarak çok çaba gösterdik. Proje değişikliği ve Vakıflarımızın özen göstererek restorasyon yapmak istemesi zamanın uzamasına neden oldu” dedi. Yangının gündüz olmasının bir şans olduğunu da vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Allah korusun yangın Kapalı Çarşı’ya sıçrayabilirdi. Bu anlamda İtfaiyemize teşekkür ediyorum. Bundan sonra restorasyonun hızlanması için elbirliği yapacağız” diye konuştu.
 

İHA

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