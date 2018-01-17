Veznedara 10 bin avro eksik verildiği iddiası

Kazancılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren bir döviz bürosunda veznedar olarak çalışan Ahmet Aksu (55), döviz bürosuna dün gelen 3 müşterinin 44 bin avro bozdurmak istediğini ancak kendisinin parayı 10 bin avro eksik saydığını öne sürdü.

Kayseri'de bir döviz bürosu çalışanı, döviz bozduran 3 müşteriden 10 bin avro eksik aldığını fark ederek polise başvurdu. Müşterilerin kötü niyetli olmadığını düşündüğünü ve yanlışlığı anlayıp parayı iade etmelerini beklediğini dile getiren Aksu, geri dönüş olmayınca olayı polise bildirdiğini aktardı.







Aksu, şunları kaydetti:

"Müşteri olarak 2'si erkek 3 kişi geldi ve 45 bin avro bozduracaklarını söyleyip ne kadar tutacağını hesaplattırdı. Ben de ne kadar tutacağını söyledikten sonra bu tutarın fazla olacağını, 44 bin avroyu hesaplamamı istediler. O da 201 bin 388 lira yapıyor dedim. 'Tamam, bu yeter 200 bin lira bankaya yatıracağız, gerisi de bize harçlık kalır.' dediler. Biri yanındaki bayana 'Ver paraları.' dedi ve 3 tane 50'lik deste, 1 tane 100'lük deste uzattılar ve ben de paraları alıp saydım. Arkasından parça parça verdikleri 10 bin avroyu sayınca 'Burası 9 bin 800, 200 avro eksik' dedim ve onu da verdiler. Ben de 'Tamam bura 45 bin' dedim ama en son parça parça aldığım 10 bin avroyu 2 kez saydığımın o an farkına varamadım. Müşteriler gittikten sonra paraları kontrol edince 10 bin avronun eksik olduğunu fak ettim. Hemen bankalara, tapu dairelerine baktım ama bulamadım. İnanıyorum ki iyi niyetliler. Fark edip getirirlerse memnun olurum."





Müşterilerin, önce bir kuyumcu dükkanının önüne geldikleri, daha sonra döviz bürosuna girip paraları bozdurdukları anlar güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)