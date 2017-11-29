X-RAY’LE GÜVENLiK SAĞLANMAZ

X-ray cihazlarının ne kadar anlamsız olduğunu tespit etmek için bir tabancayla içinden geçtiklerini ama cihazın tepki vermediğini belirten Genel Başkan Mahmut Şahin, “Her gün binlerce tüketicinin girip çıktığı, her gün dolup taşan alış-veriş merkezleri ve bazı kurumların girişine konulan güvenlik dedektörleri ve X-ray cihazları var. Bu cihazlardan geçiş yapılırken tüketiciler ilk başta askeri bir disipline çekiliyor. Ayarsız ve kontrolsüz sırf görüntü için konulan bu cihazlar bir elmayı bile kesemeyen bir bıçağa öter. Elmayı bile kesemeyen bu bıçak, bir insana nasıl zarar versin? Oradaki güvenlik görevlisi de bir kahraman edasıyla buna el koyar. Peki, bıçağı koyduk. İçeriye girdik. İçeride birçok mağazada bıçak seti, çok kaliteli makaslar, hızar makinası, matkap satılıyor ve bunların reklamı yapılıyor. Hatta bunları satın alamasanız bile yemek yediğiniz yerde bıçak ve çatal veriliyor. Bunları kolaylıkla alabilirsiniz ve zarar vermek gibi bir planınız varsa bunu içeriden daha kolay halledebilirsiniz. Bu ne tezat?” dedi.



Pazarlama taktiği

Tüketicilerin hizaya geçirilerek böyle bir sistemin önünde kuyruk oluşturulmasına karşı olduklarını belirten Şahin, “X-ray cihazları güvenlik gerekçesiyle yapılmıyor. Bu yüzden biz girişte hizaya geçirilme anlayışına karşıyız. Tüketiciler olarak oraya katkı sağlıyoruz. Oranın geçimini sağlıyoruz. Fakat bize ‘geç, kemerini çıkar, ceketini çıkar bir daha geç’ demesi, bu dayatma asla medeni bir ülkeyle, medeni bir yaşantıyla uzlaşamaz. Biz bunu reddediyoruz, onun güvenlik gerekçesiyle değil de bir pazarlama anlayışıyla oraya konulduğunu biliyoruz. Oyuna gelmeyelim, birilerinin pazarlama taktiğine, cebini doldurma beklentisine, basit anlamsız güvenlik gerekçesiyle katkı sağlamayalım.” ifadelerini kullandı.



“Radyasyon saçıyor”

Diğer yandan X-ray cihazlarının radyasyon yaydığının ve orada bulunan güvenlik görevlilerinin sağlığını tehdit ettiğinin altını çizen Şahin, “Burada bir pazarlama taktiği vardır. Artı o metal dedektörlerinin iyonlaşmayan dediğimiz yani havaya yayılmayan radyasyon dağıttığını hepimiz biliyoruz. Oraya bunu belirten bir levha asılması gerekiyor fakat hiçbir güvenlik dedektöründe öyle bir levha göremiyoruz X-ray cihazlarının zararlı olduğu, yanında çalışanların, güvenlik görevlilerinin sağlığı için son derece zararlı olduğu çok açık… Herhangi bir sağlık kontrolü yapılmıyor. Sağlık açısından tehlikeye giriyorlar. Biz bunu kamuoyu gündemine getirerek tartışılmasını istiyoruz. Bu anlamsız yasaklar ve oradaki anlamsız disiplini istemiyoruz“ şeklinde konuştu.



“Güvenlik kameralarla sağlansın”

Zaten X-ray cihazının yanında bulunan güvenlik görevlilerinin elinde bıçakla gelen birisini engelleyecek durumda olmadığını iddia eden Şahin açıklamasını şöyle tamamladı.

“Girişte hizaya dizilme mantığını kabul etmiyoruz. Orası bir alış-veriş merkezidir. Güvenlik sağlanacaksa kameralarla, insan sosyolojisini, psikolojisini bilen güvenlik görevlileriyle pek âlâ sağlanabilir. Şu anda milyonlarca insanda çok basit bir çakı için bir sürü işlem yapılıyor. İnsanlara eziyet ediliyor. Aileler orada mağdur ediliyor. Geçen gün çocuğun oyuncak tabancısına bile el koydular. “

Haber: Tuba Köksal