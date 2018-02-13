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Yabancı plakalı araçlara trafik cezasını ödeme zorunluluğu

Trafik cezası tahsil edilmemiş yabancı plakalı araçlar, cezasını ödemeden sınırı geçemeyecek.

Yabancı plakalı araçlara trafik cezasını ödeme zorunluluğu

Yabancı Plakalı Araçlara Verilen Trafik İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEYECEK

Buna göre, ülkeyi terk etmek üzere sınırkapılarına gelen yabancı plakalı araçlara ilişkin, sistemde tahsil edilmemiş trafik idari para cezası görünmesi halinde, trafik idari para cezası ödenmeden araçların sınırı geçmesine Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmeyecek.

Yönetmeliğe göre yabancı plakalı araçların sürücülerine ve plakalarına verilen trafik idari para cezaları, Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimleri ve bu birimlere bağlı muhasebe yetkilisi mutemetlerine, vergi dairelerine ve Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka veya PTT şubelerine ödenecek.

Banka veya kredi kartı ile tahsilatın yapılabildiği kara hudut kapılarında, söz konusu cezaların banka veya kredi kartı aracılığıyla da ödenmesi mümkün olacak. (internethaber.com)

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