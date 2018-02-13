Yabancı Plakalı Araçlara Verilen Trafik İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yabancı plakalı araçlara trafik cezasını ödeme zorunluluğu
Trafik cezası tahsil edilmemiş yabancı plakalı araçlar, cezasını ödemeden sınırı geçemeyecek.
13 Şubat 2018 Salı 11:49
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