Yağışlar Sele dönüştü

Yağışların sele dönüşmesi üzerine köye giden Devlet Su İşleri (DSİ) iş makineleri, 3 günden beri gece gündüz dere yatağından gelen selden vatandaşların ve dere kenarındaki evlerinin zarar görmemesi için çalışıyor. Sel felaketi yaşanan köy de inceleme yapmak üzere giden Develi Kaymakamı Enver Ünlü, köy Muhtarı Rüstem Kılınç'tan yaşanan sel felaketi hakkında bilgi aldı.



DSİ iş makineleri ve köyde dere ıslah çalışması yapan müteahhit firmaya ait iş makineleri ile zamanında yapılan müdahale sayesinde büyük bir felaketin önlendiği, dere kenarındaki üç evde kısmi zararın olduğu yaşanan sel felaketi sonrası hiçbir can ve mal kaybına olmadığı bildirildi.



Kaymakam Enver Ünlü, DSİ Yahyalı Proje Müdürü Ahmet Özsoy'a DSİ iş makineleri ekibinin ve müteahhit firma yetkililerinin gayretlerinden dolayı teşekkür ederken, Yukarı Künye köyü halkına da geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - KAYSERİ



