Yahyalı Belediyesi Meclisi’nden ABD’ye kınama 

Müslümanların ilk kıblesi ve en önemli yerlerinden biri olan Kudüs’ün Amerika Birleşik Devletleri tarafından İsrail’in Başkenti olarak tanınmasını kınamak için bugün Belediye Meclis üyelerimizle birlikte bir bildiri hazırlamış bulunmaktayız. bu bildiri de ABD’nin almış olduğu bu kararı tüm Yahyalı halkı adına Yahyalı Belediye Meclisimizden kınama kararı almış bulunmaktayız.”

1) Bugün insanlığın kadim şehri ve İslam’ın ilk kıblesi Kudüs haksızca bir teşebbüsle karşı karşıyadır. İnsanlığı, kadim geleneği, uluslararası hukuku hiçe sayan pervasız bir anlayış Kudüs’ü, Filistin coğrafyasında haksız bir yaklaşımla İsrail’in başkenti yapma gayreti içerisindedir.

2) Bilinmelidir ki; Kudüs nice Peygamberin hatırasını barındıran bir İslam şehridir. Kudüs, tarihten beri, farklılıklar içinde bir arada yaşama tecrübesinin en muhteşem örneğidir.

3) Kudüs her bir Mümin’in canından, malından aziz bildiği mukaddes bir şehirdir. Kudüs sadece Filistin ve Mescid-i Aksa civarında yaşayan Müslümanların değil, tüm dünya Müslümanlarının ortak meselesidir.

5) O herhangi bir ülkedeki herhangi bir toprak parçası değildir. Onun İslam tarihi boyunca Müslümanlarca titizlikle korunan Daru’s-Selam yani barış yurdu olma niteliği bu gün yıkılmak istenmekte, böyle bir teşebbüsle barış yurdunun çatışma yurdu haline getirilmesi hedeflenmektedir.

6) Kudüs’ü insaf yoksunu bir avuç azınlığa teslim etme gayreti sağduyuyu ortadan kaldırmak ve insanlığın vicdanının sızlamasına sebep olmaktır. Birlikte yaşama kültürüne, huzura, barışa ve güvenliğe vurulan bir darbedir.

7) Yahyalı Belediye Başkanlığı ve Meclisi her türlü işgal ve zulme rağmen yıllardır Mescid-i Aksa’nın muhafızlığını yapan Filistinli mazlum Müslümanların yanındadır, yanında olmaya ve her türlü desteği sunmaya devam edecektir.

