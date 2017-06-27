Yaka kameralı denetim dönemi

Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, daha adil ve daha şeffaf bir denetim ortamının sağlanması için yeni bir uygulama başlattı. Kocasinan zabıta ekipleri kameralı kayıt sistemiyle ilk denetimlerini gerçekleştirdi. Yaka kameralı zabıta ekiplerini gören esnaf ve vatandaşlar yeni uygulamayı memnuniyetle karşıladı.







Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, zabıta ekiplerinin belediyenin sahadaki görünen yüzü olduğunu ifade ederek, zabıta ekiplerinin gece-gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı. Çolakbayrakdar, “Zabıta ekiplerimiz hizmetlerini adaletli bir şekilde yapmaktadır. Her geçen gün hizmet kalitesini artıran bir anlayış ile 7 gün 24 saat çalışan zabıtamız, vatandaşlarımıza daha güvenli, daha sağlıklı ve daha düzenli bir yaşam alanı oluşturmak için gayret sarf ediyor. Zabıta ekiplerimiz, ilçenin her yerinde görevi gereği halkla iç içedir belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında bir nevi köprü vazifesi görmektedir. Bu sebeple zabıta ekiplerimize çok önem veriyoruz. Bu çerçevede hemşehrilerimize daha sağlıklı hizmet sunabilmek için kamera sistemi uygulamasına geçtik. Bu hizmeti verirken 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve diğer kanunlar gereği yapılan işlemlerde teknolojinin imkanlarından faydalanıyoruz” ifadelerini kullandı.







Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Zabıta ekiplerimiz ses ve görüntü kaydı yapan yaka kameraları ile yaptıkları denetimleri ve operasyonları kayıt altına alıyor. Zabıta ekipleri ile esnaf arasındaki iletişimi ve güven duygusunu güçlendirecek olan kameralı kayıt sisteminde; denetim öncesi tüm konuşmaların ve işlemlerin kamera ile kayıt altına alınacağını açık bir şekilde esnafa söyleniyor ve böylelikle daha şeffaf bir denetim gerçekleşiyor. Uygulama sayesinde denetim ve işlemlerin daha şeffaf ve daha adil bir şekilde nezaket kuralları içerisinde gerçekleşmesi sağlanıyor” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Zabıta ekiplerinin toplum menfaatini koruyup gözeterek, esnaf ilişkilerinde daha şefkatli ve daha adaletli davranmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

İHA

