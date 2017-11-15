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Yakınları Dursun’un tahliyesini bekliyor

Bölge Müdür Yardımcısı Uğur Dursun yarın 4. kez hakim karşısına çıkacak. Dursun’un GSM operatörü kurbanı olduğu savunulurken, ailesi mahkemenin vereceği beraat kararını bekliyor.

Yakınları Dursun’un tahliyesini bekliyor

Kayseri’de yaklaşık 8 aydır FETÖ soruşturması kapsamında ByLock’tan tutuklu bulunan, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Uğur Dursun yarın yeniden hakim karşısına çıkacak.
Nisan ayında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY operasyonu kapsamında By Lock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Uğur Dursun, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Birçok sivil toplum kuruluşu Uğur Dursun’un suçsuz olduğunu belirterek ona kefil olduklarını deklare etmişlerdi.  
Halen Bünyan Cezaevi’nde yatan Uğur Dursun yarın saat 09.00’da Kayseri Adliyesi’nde 4. kez hakim karşısına çıkacak. Dosyasında sadece Emniyet'in gönderdiği ve 1, 2, 4 ve 9 saniyeden müteşekkil toplam 16 saniyelik Eylül 2014 yılına ait 4 bağlantı görünen Dursun’un GSM operatörü kurbanı olduğu savunulurken, ailesi mahkemenin vereceği beraat kararını bekliyor.
Kayseri Gündem  
 

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UĞUR DURSUNBeraatBölge Müdürü
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Mustafa Dursun 4 ay önce

FETÖ ile yanyana gelmeyen bir insan Fetö ve ByLock kullanıcısı olmasindan tutuklanarak 7aydan fazla bir süredir tutuklu bulunuyor. Açıkça ifade ediyoruz bizim FETÖ ile miladımız 17/25 Aralik devildir.

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Mustafa Dursun 4 ay önce

Yaşamı kendisine en iyi şahitlik yapacak 53 yaşındaki bir insan FETÖ üyesi olmak ve ByLock kullanıcısı olmaktan 7 ayı geçkin bir suredir tutuklu. Nasil oluyorsa kendisi üyesi ve kullanicısı olduğunu Emniyete götureulene kadar bilmiyor. Sıkıyorsa abim gibi: benim Fetö ile mücadelem hükümetimizin gibi 17/25 Aralık değildir; doğum tarihimdir,desin ve yarğılasın. İki şahit veya iki belgede istemiyoruz. Bir şahit veya belge sunun verin en üstten cezayı.
Unutulmasın ki Geç gelen Adalet Adalet Değildir

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