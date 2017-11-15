Yakınları Dursun’un tahliyesini bekliyor

Kayseri’de yaklaşık 8 aydır FETÖ soruşturması kapsamında ByLock’tan tutuklu bulunan, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Uğur Dursun yarın yeniden hakim karşısına çıkacak.

Nisan ayında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY operasyonu kapsamında By Lock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Uğur Dursun, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Birçok sivil toplum kuruluşu Uğur Dursun’un suçsuz olduğunu belirterek ona kefil olduklarını deklare etmişlerdi.

Halen Bünyan Cezaevi’nde yatan Uğur Dursun yarın saat 09.00’da Kayseri Adliyesi’nde 4. kez hakim karşısına çıkacak. Dosyasında sadece Emniyet'in gönderdiği ve 1, 2, 4 ve 9 saniyeden müteşekkil toplam 16 saniyelik Eylül 2014 yılına ait 4 bağlantı görünen Dursun’un GSM operatörü kurbanı olduğu savunulurken, ailesi mahkemenin vereceği beraat kararını bekliyor.

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