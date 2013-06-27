‘YALNIZ ADAM’IN BÜYÜK ZAFERİ

Önceki gün sabah saatlerinde başlayan genel kurul sonrasında oy sayımları gece 00:30 sıralarında tamamlandı. Yapılan sayımlar sonrasında 12 sandıkta 20 bin 469 oy kullanıldı. Kullanılan oylardan resmi olmayan sonuçlara göre 8 bin 781 oy alan Hüseyin Akay Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı seçilirken, adaylardan Mahmut Çeçen 7 bin 211 oy, Yunus Yılmaz ise 4 bin 471 oy aldı.

Sonuçların açıklanması sonrasında açıklama yapan Hüseyin Akay, “Zor bir seçim oldu. Seçimin zorluğu kapsadığı çevreden kaynaklanıyor. Beş tane il ve çevrelerini kapsayan bir alanda, milletvekilliği, belediye başkanlığı, muhtarlık seçiminden daha zor bir seçim. Türkiye’de bu kadar zorlukta bir seçim olduğunu bilmiyordum. Bu zor seçimden Allah’a şükür çiftçimiz yüz akıyla çıktı” dedi.

Akay, “ 10 yılı aşkın bir süredir Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin seçimleri hep kavga, hep sıkıntılı, hep problemli olmuş. İlk defa bu kadar problemli genel kurullar yaşayan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi kendisine yakışır en güzel bir şekilde genel kurul icra etti. Salon içinde sıkıntılı bir durum yaşanmadı. Bu güzellik gerçekten Kayseri Pancar Ekicileri çiftçisine yakışır bir seçim oldu.

Bu genel Kurulun güzellik içinde yaşanmasını sağlayan bütün kişi ve kurumlara teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek şu şekilde konuştu:

“Bütün çiftçilerimiz katkı sağladı. İlk defa genel kurulda kadın çiftçiler katıldı ve onlara da teşekkür ediyorum. Çiftçimizin teveccühü ile kazandık. Bundan sonra da işimiz zor. Omzumuzdaki yük daha da ağırlaştı. Kayseri Pancar Ekicileri çiftçisine büyük hizmetler yapılacak. Büyük sıkıntılarımız var onları çözmemiz gerekiyor. Gelirini artırmaya varıncaya kadar yapacağımız işler var. Bunlar hep birlik ve bütünlük içinde yapılacak işler. Bizi illaki güçlü seçin demiştim. Belki beklediğim kadar olmasa bile o gücü verdiler. Arkamızda olan bu güçle büyük işleri başaracağımıza inanıyorum.”



KAYYUMDAN BAŞKANLIĞA

Önceki yıllarda Kayseri Şeker Fabrikası’nın Yönetim Kurulu’nun karıştığı yolsuzluklar sebebiyle fesh edilmesinin ardından Şeker Fabrikası’na kayyumun başında atanan Hüseyin Akay, önceki gün yapılan Genel Kurul Başkanlık seçimlerine aday oldu. Atandığı günden itibaren, yalnızca bürokratik ilişkilerle işleri yürütmek yerine çiftçinin yanında olarak, sıkıntılarını birinci ağızdan öğrenen Başkan Akay geliştirdiği başarılı yönetim stratejisiyle, önceki yıllarda hakları gasp edilen çiftçinin yüzünü güldürmeyi başardı.

‘YALNIZ ADAM’A BİNLERCE ÇİFTÇİ SAHİP ÇIKTI

Eski parayla yüzlerce trilyon zarara sokulan Şeker Fabrikası’nı girdiği darboğazdan çıkarmaya, “Kayyumla atanmasına” rağmen, çok çalışan Başkan Hüseyin Akay’ın işi hiç de kolay değildi. Kayyum yönetimi sürecinde ve seçimler sürecinde “Yalnız adam” tanımlamalarıyla yaftalanmaya çalışılan Akay, yapılan gri propagandaların altında kalmamasını her zaman çiftçinin yanında olmasına bağladı. Bunu bir siyasi yarıştan ziyade, çiftçinin yıllarca sömürülen haklarını ve sürekli zarara sürüklenen fabrikanın sürekliliğine ve verimliliğini artırma yarışı olarak gördüğünü ifade eden Akay’ı, çiftçiler de yalnız bırakmadı. Kendilerine sahip çıkan “kayyum başkanından” memnuniyetlerini seçim sandıklarını gösterdiler.

DAVUL-ZURNA EKİBİNİ GERİ GÖNDERDİ

Önceki gece geç saatlerde tüm sandıkların açılmasıyla birlikte başkan seçilen Hüseyin Akay, çiftçinin neden kendisini seçtiğini bir kez daha haklı çıkaracak bir davranışta bulundu. Kutlama için gelen davul-zurna ekibini geri gönderen ve böyle gürültülü bir kutlamaya gerek olmadığını söyleyerek, önceki yönetimden, bugün internette dahi görülebilen, akılda kalan birçok resmin zıttı örnek bir davranışta bulunarak, çevresinden olumlu tepkiler aldı.

Haber: Cengiz Taştan