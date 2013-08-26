Yamaç Paraşütünde İlk Gün Heyecanı

8 ülkeden 30'u yabancı toplam 100 pilotun yarıştığı şampiyonada, sporcular önce yetkililerden uçuş öncesi brifingi aldı. Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım’ın da dinlediği brifing sonunda yarışmacılar uçuş komitesinin meteorolojiye göre belirlediği 85.2 kilometrelik Tomarza Dadaloğlu hedefine gol yapmaya çalıştı. 5 pilotun gol noktasına ulaştığı ilk gün uçuşlarında, İran'dan Alireza Esna Asharı 716 puanla birinci, Durali Karaca 662 puanla ikinci, Semih Sayır 614 puanla üçüncü sırada yer alırken, kadınlar kategorisinde Rusya'dan Daria Krasnova birinci, İran'dan Maryam Hajı Asadolah ikinci ve Rusya'dan Anna Darchenkova üçüncü oldu.
Sporcuların gökyüzünü süslediği yarışmanın ilk günü hakkında konuşan Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, şampiyonanın çok güzel ve sorunsuz geçtiğini belirterek, vatandaşları Kayseri semalarında yamaç paraşütü izlemeye davet etti.
Sporcuların gökyüzünü süslediği yarışmanın ilk günü hakkında konuşan Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, şampiyonanın çok güzel ve sorunsuz geçtiğini belirterek, vatandaşları Kayseri semalarında yamaç paraşütü izlemeye davet etti.